LAS VEGAS-Cada año esperamos el Halloween, la noche que todos los niños anhelan para disfrazarse y pedir dulces. Aunque es la noche más divertida, también es la más peligrosa en las calles, según las cifras de las autoridades.

Pero ¿cómo podemos mantener a salvo a los niños esa noche? Siguiendo una serie de consejos de seguridad para que los sustos de Halloween sólo sean divertidos.

Tanto los peatones como conductores deben respetar las leyes de tránsito para evitar accidentes en esta noche tan concurrida en las calles.

PEATONES SEGUROS

-Si vas a pedir dulces caminando recuerdar respetar las leyes de tránsito utilizando los cruces peatonales permitidos.

-También se recomienda estar alerta en todo momento a los autos que cruzan o retroceden porque un sólo descuido puede costar nuestras vidas.

-Lo mejor es hablar con los niños antes de salir, advirtiendo sobre los peligros en las calles, dejándoles claro que no pueden soltarse de la mano de su acompañante y salir corriendo.

-Una forma creativa de hacerse visibles a los conductores es decorar las bolsas o disfraces con colores reflectivas o fluorescentes. También es recomendable escoger colores claros para sus disfraces.

-Para evitar que la visión de sus niños sea obstaculizada, es mejor utilizar pinturas para el rostro en vez de máscaras.

CONDUCTORES PRECAVIDOS

El 31 de octubre es el día que más debe recordar respetar las leyes de tránsito para evitar accidentes.

-Si vas conduciendo por una urbanización o una calle transitada mantente aalerta y baja la velocidad sin sobrepasar el límite establecido.

-En las intersecciones donde hay semáforos o luces de pare mira aa todos lados para divisar a los peatones.

-Aunque no tengas niños siempre puede haber uno cerca esa noche de Halloween, así que es mejor entrar y salir de los garajes con mucho cuidado.

-El mejor consejo de todos y que debes seguir todos los días de tu vida: Si vas a tomar alcohol, no manejes.

LEYES DE TRÁNSITO

Los órganos policiales de Nevada anunciaron que la aplicación de la ley de alta visibilidad para peatones será aplicada en Halloween.

"Las leyes que se aplicarán son principalmente la obligación del conductor de ceder el paso a un peatón en el paso de peatones, en su lado de la calle, hasta que el peatón haya cruzado al carril contrario o haya llegado a la acera", se lee en un comunicado de prensa.

En la gran mayoría de los casos, se requiere que los conductores se detengan y permanezcan detenidos mientras pasan las personas.

De igual forma, las autoridades recuerdan que es ilegal adelantar a un vehículo que reduce la velocidad o se detiene en un paso de peatones.

"Por lo tanto, si no ve la bola amarilla gigante, si otro automóvil reduce la velocidad o se detiene, no lo adelante; recibirá dos multas, ¡eso no es nada agradable!", se lee en el comunicado.