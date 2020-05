Congresista de Nevada admite relación extramarital por varios años

El congresista demócrata de Nevada, Steven Horsford, reconoció que tuvo una aventura extramatrimonial con una mujer, quien reveló que la relación intermitente comenzó en 2009 antes de finalizar en septiembre pasado.

Horsford, de 47 años, en un comunicado emitido a The Associated Press respondió a un informe del periódico Las Vegas Review-Journal que dice que tuvo una aventura con Gabriela Linder, quien previamente había compartido su historia en podcasts y publicaciones de Twitter a través de un seudónimo antes de ser entrevistada.

"Es cierto que tuve una relación consensuada previa con un adulto fuera de mi matrimonio, en el transcurso de varios años", dijo Horsford en el comunicado. "Lamento profundamente a todos los que se han visto afectados por esta mala decisión, sobre todo a mi esposa y mi familia. Debido a la preocupación por mi familia durante este momento difícil, pido que se respete nuestra privacidad ".

Una portavoz de Horsford indicó que no planea renunciar, como sugirió al menos un oponente republicano.

Linder le dijo al Review-Journal que tenía 21 años y era pasante para el entonces Senador Harry Reid en su oficina de Las Vegas cuando conoció a Horsford, entonces líder mayoritario del Senado de Nevada. Durante el curso de la relación, dijo, Horsford le ofreció apoyo financiero y le presentó conexiones políticas.

Linder dijo que su relación sexual con Horsford tuvo lugar entre 2009-10 y 2017-2019, aunque permanecieron en contacto regular durante toda la década. Ella dijo que su hijo fue el resultado de una relación diferente durante un período en el que ella y Horsford no se veían.

Linder le dijo al Review-Journal que estaba publicitando su relación pasada con Horsford como "un viaje de empoderamiento" y ahora se da cuenta de que Horsford usó su condición de hombre mayor y poderoso para aprovecharse de ella y controlarla.

Ella dijo que no estaba tratando de dañar a Horsford políticamente, pero cree que debería terminar su intento de reelección. “Obtuvo esta posición bajo falsas pretensiones de que era un hombre de familia y un hombre de Dios; debería dar un paso atrás, limpiar y, si la gente está satisfecha, entonces puede volver a la política".

De acuerdo con la publicación del Review-Journal, Lindel reveló que terminó la relación luego de que Horsford conversara sobre dejar a su esposa pero que no lo podía hacer durante la temporada de elecciones del 2020.

“Decidí que no puedo esperar, merezco más y no quería ser más esa persona”, dijo. “Me di cuenta que si una persona puede mentir de esa manera a alguien, no es alguien que será honorable conmigo”.

La portavoz de Horsford, Shelbie Bostedt, dijo que Linder "nunca trabajó para Steven de ninguna manera", y que Horsford nunca usó fondos de campaña o oficiales para brindarle apoyo financiero.

"Esta relación personal anterior no tiene relación con la capacidad del congresista para luchar por el pueblo de Nevada y tiene la plena intención de servirles en este Congreso y más allá", dijo Bostedt en un comunicado proporcionado a AP.