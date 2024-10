Declaran no apto para juicio a adolescente que habría arrollado mortalmente a ciclista en Las Vegas

LAS VEGAS - Uno de los dos adolescentes acusados ​​de asesinato en el choque mortal grabado en video de un automóvil supuestamente robado contra un ciclista en Las Vegas el año pasado fue declarado no apto para ser juzgado el próximo mes.

Los registros judiciales mostraron el jueves que un juez de un tribunal estatal ordenó el miércoles que el adolescente, ahora de 19 años, fuera trasladado de la cárcel en Las Vegas a un centro psiquiátrico de Nevada para evaluación, tratamiento y posible juicio si se le encuentra competente. La orden de internamiento suspende los cargos penales en su contra.

Su defensor público designado por el tribunal, David Westbrook, no respondió el jueves a los mensajes sobre el caso.

El adolescente y un coacusado más joven se declararon no culpables el año pasado de los cargos de asesinato y otros delitos graves. Se alega que actuaron juntos en una serie de robos de automóviles e incidentes de atropellos y fugas en agosto de 2023, incluido el arrollamiento aparentemente intencional de un ciclista en una tranquila calle del noroeste de Las Vegas.

The Associated Press no revela los nombres de los acusados ​​debido a sus edades en el momento de los presuntos delitos.

Según la policía, los adolescentes robaron un vehículo, atropellaron a un ciclista de 72 años y se dieron a la fuga. El hombre dijo que tenía dolor de rodilla, pero no fue hospitalizado.

El ciclista que murió fue Andreas "Andy" Probst, de 64 años, un exjefe de policía retirado de la ciudad de Bell, en las afueras de Los Ángeles. Su familia dijo que estaba dando un paseo en bicicleta cuando, según muestra un video, fue impactado por detrás y quedó mortalmente herido al costado de la carretera.

Un video de teléfono celular, filmado desde el asiento del pasajero delantero de un vehículo supuestamente robado, circuló ampliamente en internet antes de que la policía de Las Vegas encontrara y arrestara a los adolescentes.

Se les acusó como adultos según la ley de Nevada, que permite que los sospechosos mayores de 13 años sean juzgados en un tribunal estatal por cargos de asesinato o intento de asesinato. No pueden enfrentarse a la pena de muerte debido a su edad. La pena más severa que podrían recibir si son declarados culpables de asesinato es de 20 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

Los registros judiciales muestran que el adolescente mayor también se declaró no culpable de los cargos de intento de asesinato, agresión e intento de robo en un caso separado relacionado con un apuñalamiento de junio de 2023.

No quedó claro el jueves si el joven será juzgado el 12 de noviembre, como estaba previsto. Se programó una audiencia previa al juicio para el 5 de noviembre en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark. Su abogado, Daniel Hill, no respondió a los mensajes.