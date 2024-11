Trump podría elegir a Marco Rubio como secretario de Estado: fuentes

Se espera que en los próximos días, el presidente electo Donald Trump nombre al senador Marco Rubio, de Florida, como secretario de Estado de su gobierno, según tres fuentes familiarizadas con el proceso de selección del nuevo gobierno.

Trump aún podría cambiar de opinión, advirtieron las fuentes, señalando que la decisión se concretaría cuando el presidente electo haga un anuncio formal.

El New York Times fue el primero en informar sobre los planes de Trump de nombrar a Rubio como el principal diplomático del país.

La posición lo convertiría en el principal diplomático del país y el primer latino con la responsabilidad de manejar la política exterior de Estados Unidos. Rubio no es ajeno a estos temas pues forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Trump había considerado previamente a Rubio como compañero de fórmula antes de elegir finalmente al senador JD Vance, republicano por Ohio.

En los últimos días, Trump ha hecho una serie de anuncios con los nombramientos de sus colaboradores.

El lunes anunció sus planes de nombrar al exrepresentante republicano por Nueva York Lee Zeldin como administrador principal de la Agencia de Protección Ambiental y al representante republicano por Florida Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional.

Según el presidente electo, Homan estará a cargo de la deportación de extranjeros ilegales.

La semana pasada, dijo que Susie Wiles, su directora de campaña, sería la jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Y el domingo, nombró al partidario de la línea dura en materia de inmigración Tom Homan como su “zar de la frontera”.

REACCIONES DE POLÍTICOS LOCALES

La noticia generó de inmediato reacciones de políticos locales como el congresista de Florida, Carlos Giménez, quien escribió en su cuenta de X. “Como único miembro del Congreso nacido en Cuba, no puedo expresar suficientemente, el orgullo que siento. ¡Gracias, presidente Trump!”.

La también congresista republicana Maria Elvira Salazar publicó un mensaje en donde se lee: “¡Enhorabuena mi amigo Marco Rubio por su nominación como Secretrario de Estado! Como cubanoamericanos de Miami y miembros del exilio, compartimos el compromiso de luchar contra el comunismo y proteger la libertad. ¡Marco restaurará el liderazgo estadounidense en el exterior!"

Palabras de halago y felicitaciones también recibió del congresista Mario Díaz-Balart, quien remarcó en una publicación : "No hay nadie más adecuado para llevar a cabo la visión de Trump en el Departamento de Estado que Rubio. Tiene experiencia en batalla, es inteligente y cree en el principio de Estados Unidos primero".

"Él restaurará el liderazgo estadounidense en todo el mundo, especialmente en América Latina, ya que representa a los Estados Unidos con dignidad y coraje. Ha sido un honor servir a la gente de Florida junto a él y espero continuar nuestro trabajo juntos", dijo el senador Rick Scott.

Por su parte, la demócrata Debbie Mucarsel Powell, quien perdió frente a Rick Scott en la contienda por el senado, lo felicitó diciendo: “finalmente liberarás al narco régimen de Maduro y al pueblo cubano de la dictadura comunista. Hasta ahora todo ha sido palabrería”.