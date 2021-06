Brigada de Rescate Topos Tlatelolco se deslinda de grupo de rescatistas mexicanos en Miami

Una de las brigadas de rescatistas con el registro oficial de los “Topos de Tlatelolco” se deslindaron de los grupos de trabajo que llegaron a Miami Florida para auxiliar con las labores de rescate tras el colapso del edificio en Surfside.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. hizo la aclaración este lunes luego de que el consulado mexicano en Miami publicó una fotografía reconociendo al grupo de “Topos Azteca” por su presencia en el sitio del derrumbe.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En un comunicado vía Twitter representantes de Topos Tlatelolco dijeron a Telemundo Las Vegas que los grupos en Miami no tienen permiso de usar su nombre y que existe una denuncia penal en México por usar la marca de su brigada.

“El gobierno de México no ha enviado a nadie. Puede consultar con el Cónsul o la Secretaria de Relaciones Exteriores. No son enviados por parte del gobierno. Se fueron sin pedir autorización” aseguró un portavoz de Topos Tlatelolco.

El grupo de “Topos Azteca” es liderado por Héctor Méndez, un conocido rescatista mexicano que ha trabajado en desastres como el terremoto de México en 1985 y el desplome de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Representantes de “Topos Azteca” confirmaron a Telemundo Las Vegas que llegaron a Miami por iniciativa propia y que no fueron enviados por el gobierno mexicano. También reconocieron que existe una demanda en su contra por el uso del nombre “Topos”.

“La palabra Topos es una palabra de voluntariado. No es que no tengamos permiso porque el INPI no ha dado una sentencia sobre la demanda que ellos interpusieron” aseguró Natalia Barraza Carvajal a Telemundo Las Vegas.

Los rescatistas mexicanos en Miami añadieron que ellos pagaron sus boletos para llegar hasta la Florida y que están dispuestos a colaborar en caso de que se les requiera.

“El tener una pagina verificada en Twitter no te hace buen rescatista” señaló Barraza Carvajal refiriéndose al grupo Topos Tlatelolco A.C.

Hasta el martes el grupo de “Topos Azteca” no había tenido acceso al sitio del derrumbe de Champlain Towers.

“No los van a dejar entrar. Es porque su formación y proceder es dudoso” aseguró un representante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C.

“Esta no es una cuestión que está en manos de grupos mexicanos. No es que no nos están dejando entrar porque le caemos mal a los topos rojos” finalizó Barraza Carvajal.