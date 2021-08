Autoridades del CCSD piden a padres seguir protocolos para evitar contagios

El Distrito Escolar del Condado Clark ha hecho un llamado a padres y tutores sobre la importancia de estar atentos a la salud de sus hijos, tras el aumento de casos de COVID-19 en las escuelas de la región.

Para ello, recuerdan que existe una guía de protocolos a seguir, que incluso puedes ver desde tu teléfono y que consta de tan solo dos páginas pero cuyas instrucciones, según dicen las autoridades, podrían ayudar a descartar síntomas y prevenir que niños vayan enfermos a la escuela y que no contagien a los demás.

La guía ya había sido publicada antes, y está disponible en español, pero ante la situación del aumento de casos de coronavirus, las autoridades escolares del CCSD piden a los padres que vuelvan a revisar los protocolos que ahí se recomiendan.

Según esta guía, antes de salir de casa, asegúrate de que tu hijo lleve la mascarilla puesta tanto para el autobús como para entrar a su escuela; identifica síntomas como tos, escalofríos, dolor de garganta o muscular, fiebre, dificultad para respirar, perdida del gusto o del olfato, congestión, cansancio, fatiga, dolor de cabeza o diarrea.

Luego, el CCSD pide que se hagan preguntas relacionadas con la salud y su interacción con personas enfermas para poder determinar si llevar o no a su hijo a la escuela; si la respuesta es sí, entonces no debería asistir a la escuela.

"Ellos están en una etapa que no se puede vacunar, entonces, nos preocupa porque todavía no hay vacuna para cierta edad, que es de once para abajo", dijo una madre de Las Vegas.

Otra parte de la guía sugiere que los padres animen a sus hijos a mantener el distanciamiento social, a cubrirse boca y nariz al toser y evitar tocarse los ojos y la nariz, además de lavarse la manos con frecuencia.

Para combatir el aumento en casos en las escuelas, el CCSD anunció que en una escuela comenzarán a implementar dispositivos móviles con rayos ultravioleta para eliminar el 99% del virus en las superficies y que son transmitidos por aire.