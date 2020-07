Autoridades advierten sobre incendios por uso de fuegos artificiales y toque de queda

Autoridades de Las Vegas muestran su preocupación ya que, pese a las advertencias, se siguen registrando casos de incendios provocados por fuegos artificiales, como el que se registró durante la madrugada del 2 de julio en el Brighton Village Park.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Las Vegas Fire & Rescue, un vehículo en llamas y con riesgo de provocar un incendio mayor fue causado por fuegos artificiales en la cajuela del carro. Según el capitán Tim Szymanski, unas personas estaban prendiéndolos en el estacionamiento, pero no los apagaron apropiadamente al terminar.

Debido a esto, Szymanski, vocero de los bomberos de Las Vegas Fire & Rescue, lanzó recomendaciones para las celebraciones de este 4 de julio y así poder evitar un incendio.

Para empezar, dijo que es importante mojar los juegos pirotécnicos ya que se hayan prendido, para asegurarse que no quemen nada, “Si no lo haces, el calor se transferirá a la basura”, dijo. Además recordó que en el valles solo se permiten los fuegos artificiales que dicen “Safe and Sane”

Por otro lado, las autoridades también recuerdan a los residentes y visitantes sobre las restricciones que implican el uso de fuegos artificiales, además del toque de queda en el valle para los menores de edad.

En el Condado Clark el uso de fuegos artificiales es ilegal durante todo el año, y desde el 28 de junio hasta el 4 de julio, las personas solo pueden usar aquellos que dicen “Safe and Sane”; los demás son considerados ilegales.

Es por esto que las autoridades irán en busca de aquellas personas que usen fuegos artificiales no permitidos, por lo que los departamentos de policía y bomberos del condado se unieron para buscar y multar a todas aquellas personas que usen juegos pirotécnicos ilegales.

La campaña que es conocida como “You Light it, we write it” busca encontrar a esas personas y podrían recibir multas de entre $250 y $1,000

Además, la policía metropolitana de Las Vegas recordó a los residentes y visitantes durante este fin de semana festivo sobre el toque de queda para los menores de edad, incluyendo el Strip y el centro de la ciudad, también conocido como “Downtown”.

Las autoridades quieren recordarles a todos que todas las personas menores de 18 años no están permitidas en las calles, callejones o ninguna parte pública del condado a partir de las 10 p.m. de domingos a jueves hasta las 5 a.m. Los viernes y los sábados, el toque de queda reduce sus horas de 12 a.m. a 5 a.m.

Por otro lado, en el corredor turístico, que incluye el Strip de Las Vegas y Fremont Experience, el toque de queda cambia, por lo que los menores de edad no pueden estar en el área a partir de las 9 p.m. hasta las 5 p.m. durante todos los días.