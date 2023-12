Muere en prisión asesino confeso de niña de 3 años en Illinois

Scott Eby, de 52 años, un reo del Centro Correccional Menard, falleció el jueves, de acuerdo con un sistema de notificación de reclusos en línea.

La muerte de Riley Fox, cuyo cadáver fue hallado en un arroyo cerca de su casa, generó titulares nacionales en ese momento porque su padre fue acusado erróneamente en el caso en un principio. Kevin Fox pasó ocho meses en prisión antes de ser absuelto gracias a pruebas de ADN. Murió a principios de este año en un accidente automovilístico en Arkansas.

Las autoridades no revelaron más información sobre las circunstancias de la muerte de Eby. La Fiscalía Estatal del Condado Will confirmó el fallecimiento a los medios de noticias pero no ofreció más detalles. Un portavoz del Departamento de Correccionales de Illinois no respondió los mensajes de correo electrónico ni telefónicos dejados el domingo.

En 2010, Eby, en ese entonces un agresor sexual condenado, confesó haber secuestrado a Riley Fox de su casa en Wilmington, haberla agredido sexualmente y haberla ahogado en un arroyo. Wilmington se encuentra a unas 60 millas de Chicago.

Las autoridades dieron con Eby a partir de evidencia de ADN recolectada en la escena del crimen junto con otras pistas, incluyendo un par de zapatos de Eby sacados del agua con su nombre escrito en ellos.

En un comunicado emitido el domingo, la exabogada de Kevin Fox, Kathleen Zellner, calificó la muerte de Eby como “una medida de justicia para Riley”.

“Es irónico que Kevin Fox y Scott Eby murieran en 2023. La muerte de Kevin fue una tragedia terrible para él y su familia”, dijo. “Era un hombre amable y gentil que amaba a sus hijos por encima de todo”.

Los padres de Riley Fox recibieron más de 8 millones de dólares en daños y perjuicios luego que acusaron a los investigadores del condado Will de plantar evidencias.