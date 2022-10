Fiscal: relatos de mujeres mostrarán el poder depredador de Harvey Weinstein

Los Ángeles.— Un fiscal en el juicio por agresión sexual de Harvey Weinstein dijo al jurado el lunes que las acusadoras que testificarán contarán historias asombrosamente similares de sí mismas como jóvenes aspirantes a mujeres que fueron acorraladas en habitaciones de hotel por un hombre que en ese momento era la definición del poder de Hollywood.

“Cada una de estas mujeres se presentó de manera independiente y ninguna se conocía”, dijo el fiscal de distrito adjunto Paul Thompson durante su declaración de apertura en el juicio de Weinstein en Los Ángeles.

El exmagnate del cine de 70 años, que ya cumple una condena de 23 años en Nueva York, está acusado de múltiples cargos de violación y agresión sexual en California.

La defensa respondió en su declaración inicial que los incidentes no ocurrieron o fueron sexo consensuado que las mujeres redefinieron a raíz del movimiento #MeToo.

Weinstein, dijo el fiscal Thompson, se enseñoreó de su estatus como “el hombre más poderoso de Hollywood” sobre ellos, hablando de las actrices de primera categoría cuyas carreras había hecho antes de volverse agresivo.

Thompson reprodujo una presentación en video con fotos compuestas de las mujeres que testificarán y citas de testimonios anteriores. La mayoría eran aspirantes a actrices. Una era una aspirante a guionista que pensó que ella le iba a presentar un guión.

Todos testificarán que Weinstein ignoró señales claras de que no dieron su consentimiento, dijo el fiscal, incluidos "sus cuerpos temblorosos, su llanto, su alejamiento de él, su respuesta ‘no’”. Cuatro mujeres a las que Weinstein no está acusado de agredir en el caso también testificarán sobre lo que les hizo para demostrar su propensión a tales actos, dijo Thompson.

El abogado de Weinstein, Mark Werksman, dijo al jurado que lo que Weinstein hizo con las mujeres se consideraba un comportamiento “transaccional” aceptable en Hollywood, donde las mujeres jóvenes buscaban papeles y otras ventajas al tener relaciones sexuales con el poderoso magnate del cine.

“Aprenderás que en Hollywood el sexo era una mercancía”, dijo Werksman.

Se espera que los que acusan a Weinstein de agredir sean identificados solo como Jane Doe en la corte, pero incluyen a Jennifer Siebel Newsom, una actriz y documentalista que está casada con el gobernador de California, Gavin Newsom.

Siebel Newsom aún no conocía a Newsom y era un aspirante a actor en 2005 cuando, según su acusación, Weinstein la violó en un hotel de Beverly Hills.

Sin usar su nombre, ambas partes dijeron que testificaría. Werksman la llamó una ciudadana muy prominente de California”.

“Se ha convertido en una víctima destacada en el movimiento #MeToo”, agregó, “de lo contrario, sería sólo otra tonta que se acostó con Harvey Weinstein para salir adelante en Hollywood”.

En un comunicado a The Associated Press, Elizabeth Fegen, quien representa a Siebel Newsom y a otras dos acusadoras de Weinstein, calificó los comentarios de “despreciables, desesperados, deshonestos”.

“La defensa se está involucrando cruelmente en insultos misóginos y en avergonzar a las víctimas, pero los sobrevivientes no serán disuadidos”, agregó.

Werksman dijo que Siebel Newsom y muchas otras mujeres en el caso tuvieron contacto, e incluso iniciaron tratos, con Weinstein en los años posteriores a los encuentros, a menudo refiriéndose a él con afecto.

En un intento por evitar esta estrategia, Thompson le dijo al jurado que escucharía a un psicólogo que disiparía los mitos sobre la violación. La clave entre ellos es la idea de que una víctima de agresión sexual no tendría más contacto con su agresor.

Werksman dijo que los actos consensuados de Weinstein se transformaron en octubre de 2017 con “el asteroide llamado movimiento #MeToo”.

“Se convirtió en el centro ardiente y radiactivo”, dijo Werksman. “Él es el Chernóbil de Hollywood”.

Dijo que de repente hubo “una nueva palabra” para las mujeres, “víctima”.

AP generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente. La identidad de Siebel Newsom fue reportada por primera vez por Los Angeles Times, y su abogado le dijo a AP y a otros medios de comunicación que ella se encuentra entre las mujeres acusadas de agredir sexualmente a Weinstein que testificarán durante el juicio.

La primera de las acusadoras de Weinstein en testificar, una modelo y actriz que vivía y trabajaba en Italia cuando lo conoció en un festival de cine en Los Ángeles en 2013, dijo que se sorprendió al encontrarlo tocando la puerta de su habitación de hotel después de interactuar. con él brevemente esa misma noche.

Dijo que al principio estaba más confundida que asustada, así que dejó entrar a Weinstein, pero él se volvió más agresivo. Ella dijo que finalmente la obligó a practicarle sexo oral.

“Estaba llorando, ahogándome”, dijo la mujer.

Se puso cada vez más emocional en el estrado hasta que empezó a sollozar tanto que ya no podía hablar.

Con el día de la corte a punto de terminar, la jueza Lisa Lench pidió un receso hasta el martes por la mañana, cuando regresará al estrado.

Al comienzo del día, Weinstein fue llevado a la corte vestido de traje y ocupó un asiento junto a sus abogados.

La confusión surgió cuando Thompson, durante su declaración de apertura, no mencionó a un acusador que iba a testificar desde la semana pasada. Weinstein fue acusado de 11 cargos en total, cuatro de los cuales involucraron a la mujer que no fue mencionada. La oficina del fiscal de distrito no abordó por qué no se hizo referencia a la mujer.

Fuera de la corte, el abogado de Weinstein dijo que no se habían desestimado los cargos.

“La gente la dejó fuera de su presentación, así que no la mencioné”, dijo. “Sin embargo, es una ausencia evidente en su presentación”.