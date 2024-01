“Destruyeron mi vida”: rompe el silencio madre de una de las víctimas de tráfico sexual de Jefrey Epstein

Dorothy Groenert dice que su hija, Carolyn Andriano, tenía sólo 14 años cuando la reclutaron en la mansión de Jeffrey Epstein. Años más tarde, murió por una sobredosis a sus 36 años dejando huérfanos a sus cinco hijos.

Andriano es una de las víctimas del fallecido millonario conocido por asociarse con famosos, políticos, multimillonarios y estrellas académicas. Fue detenido en 2005 y se enfrentaba a múltiples cargos de tráfico sexual cuando se ahorcó en una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019.

El miércoles se abrió el primer lote de documentos judiciales previamente secretos, que revelaron los nombres de los asociados de Jeffrey Epstein, en los que se detallan cómo convencía a menores para que fueran a su casa.

La publicación de los documentos judiciales que harían públicos los nombres de más de 150 personas vinculadas a la demanda resuelta se había esperado de forma continua, dijo un portavoz del tribunal federal de Nueva York.

HABLA MADRE DE UNA DE LAS VÍCTIMAS

"Todo el mundo debería rendir cuentas", dijo Groenert a WPTV, afiliada de NBC y Telemundo51. "Mi hija fue violada, ahora ni siquiera tengo una hija. Destruyeron mi vida".

La afligida madre dice que los actos impensables que ocurrieron dentro de la mansión de Epstein tuvieron efectos duraderos en Andriano, años después.

"Ella estaba hecha un desastre", dijo Groenert a WPTV. "Ella desaparecería por vergüenza".

La policía declaró muerta a Andriano por una sobredosis en mayo, dejando atrás a sus cinco hijos y a su madre.

"¿Sabes cuántos días he estado sentada en mi habitación llorando?", dijo Groenert. "Llegó un momento en el que ni siquiera podía dormir en mi habitación porque tenía todos los recuerdos que habíamos creado con Carolyn. Y le dije a mi hijo: 'No puedo dormir en mi habitación'. Todo lo que veo es a Carolyn. ¿Quién va a arreglar eso? Nadie".

Groenert dijo estar enojada porque los nombres de quienes se unieron a Epstein en sus actos perversos habían estado protegidos durante años.

"Estoy enojada, frustrada, irritada", dijo. "Me robaron".

Con al menos 40 documentos llenos de nombres hechos públicos el miércoles, y varios otros que se espera que vengan después, Groenert sintió que finalmente tenía un rayo de esperanza ante la justicia por la que ella y su hija lucharon.

A pesar de recibir el cierre por el que oró, Groenert dice que todavía carga con el hecho de que su hija ya no está con ella y nada puede traerla de regreso.

"Me enferma. Literalmente se me revuelve el estómago", dijo. "Carolyn y yo hicimos todo juntas desde el día en que ella nació. Literalmente me la arrebataron".

Groenert explica que lo ocurrido en la mansión afectó no sólo a las chicas que estaban allí, sino también a sus familias.

"Esos hombres necesitan saber eso", dijo. "No solo violaste a nuestros hijos, sino que violaste a sus madres. Eso carga en el árbol genealógico y ellos necesitan saberlo, deben ser considerados responsables de ello".