Te explicamos ¿Por qué se acusa de terrorismo al sospechoso del tiroteo en escuela de Michigan?

MICHIGAN - Los fiscales de Michigan acusaron este miércoles de terrorismo, al adolescente sospechoso del tiroteo masivo mortal en una escuela secundaria el martes; un enfoque novedoso hecho posible por una ley promulgada después de los ataques del 11 de septiembre hace casi 20 años.

La ley antiterrorista del estado de 2002 define un acto terrorista como aquel destinado a intimidar o coaccionar a una población civil o afectar la conducta de un gobierno mediante la intimidación o la coacción. Los defensores del control de armas que rastrean los incidentes de disparos en los terrenos de la escuela no se dieron cuenta de inmediato de que se habían presentado cargos de terrorismo similares en otros estados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No es un cargo típico”, dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, sobre el terrorismo que causó la muerte, y agregó que los cuatro estudiantes que murieron y otros siete que recibieron disparos no son las únicas víctimas. “¿Qué pasa con todos los niños que huyeron? , gritando, escondiéndose debajo de los escritorios? ¿Qué pasa con todos los niños en casa en este momento, que no pueden comer, no pueden dormir y no pueden imaginar un mundo en el que puedan volver a poner un pie en esa escuela? Esos también son víctimas , y también sus familias y también la comunidad. La acusación de terrorismo refleja eso ".

Ethan Crumbley, de 15 años, también fue acusado de asesinato en primer grado, agresión con la intención de cometer asesinato y delitos con armas de fuego en el ataque del martes en Oxford High School. Se enfrenta a cadena perpetua por los cargos de terrorismo y asesinato. Se declaró inocente.

Michigan, a diferencia de la ley federal y algunos estados con sus propias leyes antiterroristas, tiene una definición más amplia más allá de presionar o tomar represalias contra el gobierno con violencia. En Florida, por ejemplo, donde ocurrió la masacre de la escuela secundaria de 2018 en Parkland, el pistolero no fue acusado de terrorismo.

Tampoco ocurrió con el pistolero de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, que fue un caso federal.

Autoridades confirmaron que hay tres personas heridas, de las cuales uno es menor de edad.

El alguacil del condado de Oakland, Mike Bouchard, dijo que respalda "al 100%" el cargo de terrorismo contra el sospechoso.

“Si no te alcanzó una bala, no significa que no estuviste aterrorizado ese día y no tendrás pesadillas por el resto de tu vida, ya sea que seas padre, maestro o estudiante en esa clase ”, dijo.

En 2012, la oficina del fiscal general de Michigan emitió por primera vez un cargo de terrorismo después de que las autoridades detuvieron a un hombre que disparó desde su automóvil a unas dos docenas de vehículos a lo largo del corredor de la Interestatal 96.

Autoridades aun están tras la pista de la persona que protagonizó la balacera.

La ley se ha utilizado más comúnmente para acusar a las personas de realizar amenazas terroristas, como llamar amenazas de bomba, dijo Matthew Schneider, un exfiscal federal que no está involucrado en el caso y que anteriormente fue el fiscal general adjunto del estado.

En 2005, un adolescente de Michigan acusado de planear una masacre en su escuela secundaria del condado de Macomb fue declarado culpable de amenazar con un acto de terrorismo y otros cargos en un caso presentado por el condado que parecía ser uno de los primeros en el país en aplicar medidas antiterroristas.

“Por eso tenemos esta ley. Es para este tipo de casos. Este no es solo un caso de asesinato ", dijo Schneider sobre los asesinatos de esta semana." Va a aterrorizar a una generación de estos niños que estaban en la escuela. El impacto es en miles de personas ".

Los hechos ocurrieron durante un funeral en la noche de este sabado afuera de una iglesia ubicada sobre la cuadra 600 de la calle Rhode Island en Gary, Indiana.

Dijo que los legisladores que promulgaron la ley estaban pensando en el terrorismo en el sentido tradicional en los meses posteriores al 11 de septiembre.

"Pero desde ese momento se ha utilizado para otras cosas", dijo. “Eso no significa que se esté usando incorrectamente porque se ajusta a los elementos. Se ajusta al lenguaje del estatuto ".

Schneider comparó la ley estatal con la Ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes, o RICO, que se redactó pensando en la mafia pero que ahora ayuda a procesar "todo tipo de cosas", incluidas las pandillas callejeras.

La ley de Michigan también se utilizó el año pasado cuando la procuradora general Dana Nessel acusó a varios hombres de brindar apoyo material para actos terroristas en un plan para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer y atacar el Capitolio estatal.