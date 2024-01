La Reserva Federal mantiene estables las tasas de interés

La Reserva Federal anunció este miércoles que mantendría las tasas de interés en sus niveles actuales en medio de una mejora de la confianza del consumidor y una tasa de inflación decreciente.

En el período previo al anuncio de este miércoles, algunos funcionarios de la Reserva Federal han estado señalando que la tasa actual ha sido suficiente para reducir la inflación hacia la meta del 2% del banco central.

La tasa objetivo de los fondos federales se ha mantenido entre el 5.25% y el 5.5% desde el verano pasado, luego de 11 aumentos que comenzaron en marzo de 2022. La tasa establece un punto de referencia para otras tasas de interés en toda la economía, desde tarjetas de crédito hasta hipotecas, y tasas de interés comerciales y automotrices. préstamos.

Algunos economistas creen que estas tasas más altas han ayudado a reducir la inflación.

En diciembre, la principal medida de la inflación centrada en el consumidor, el índice de precios al consumidor de 12 meses, llegó al 3.3%, poco cambio con respecto a la medición del 3.1% del mes anterior.

Y el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal, fue aún más bajo, del 2.6%.

En declaraciones este mes, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que la desaceleración de la inflación, combinada con un aumento constante y constante del empleo, había conducido a un panorama económico que era "casi tan bueno como parece".

“El progreso que he notado en materia de inflación, combinado con los datos disponibles sobre las condiciones económicas y financieras y mis perspectivas, me han hecho tener más confianza que desde 2021 en que la inflación está en camino al 2%”, dijo en comentarios escritos. a la Brookings Institution, según The Associated Press.

Mientras tanto, dos indicadores de la confianza del consumidor muestran que los estadounidenses están empezando a sentirse más optimistas acerca de la economía. El martes, el índice de confianza del consumidor del Conference Board alcanzó un máximo de dos años debido a lo que el grupo empresarial dijo que eran "crecientes opiniones sobre las condiciones actuales" y "un pesimismo decreciente sobre [el] futuro".

Esto se produjo tras una lectura a principios de este mes de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que alcanzó su nivel más alto desde 2021.

LA INFLACIÓN Y LAS ELECCIONES DE 2024

La Fed está evaluando la economía en momentos en que la campaña electoral se ve afectada por la percepción de los votantes del manejo económico del presidente Joe Biden. Los republicanos en el Congreso tratan de culpar a Biden por la inflación que afectó a la nación desde 2021. Pero los sondeos más recientes indican una mayor confianza en la economía.

La mayoría de los analistas vaticinan que la primera reducción de las tasas ocurrirá en mayo o junio.

A fines de 2023, los inversionistas de Wall Street pronosticaron que seguramente habría una reducción en marzo, pero recientes comentarios más cautelosos de funcionarios de la Fed han eliminado expectativas de eso.

La economía sigue estando robusta y no parece necesitar el estímulo de una reducción de tasas, algo que suele facilitar más préstamos y gastos y que incluso podría reanimar la inflación.