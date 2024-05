Fiscales federales investigan transacciones financieras de Block, propietario de Cash App y Square

Los fiscales federales están investigando las prácticas internas de Block, la firma de tecnología financiera lanzada por el cofundador de Twitter Jack Dorsey, discutiendo con un exempleado presuntos fallos de cumplimiento generalizados y durante años en las dos unidades principales de la compañía, Square y Cash App, dicen dos personas con conocimiento directo de los contactos.

Durante las conversaciones, el exempleado proporcionó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentos que, según ellos, muestran que no se recopila suficiente información de los clientes de Square y Cash App para evaluar sus riesgos, que Square procesó miles de transacciones relacionadas con países sujetos a sanciones económicas y que Block procesó múltiples transacciones de criptodivisas para grupos terroristas.

La mayoría de las transacciones comentadas con los fiscales, que incluían operaciones con tarjetas de crédito, transferencias en dólares y Bitcoin, no se comunicaron al gobierno como es preceptivo, según el ex empleado. Block no corrigió los procesos de la empresa cuando fue alertada de las infracciones, dijo el ex empleado a los fiscales y a NBC News.

Alrededor de 100 páginas de documentos que el exempleado proporcionó a NBC News identifican transacciones, muchas en pequeñas cantidades de dólares, que involucran a entidades en países sujetos a restricciones de sanciones de Estados Unidos - Cuba, Irán, Rusia y Venezuela - tan recientemente como el año pasado.

"Desde la base, todo en la sección de cumplimiento era defectuoso", dijo el ex empleado a NBC News. "Está dirigida por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado".

Una segunda persona con conocimiento directo de los programas y prácticas de control de Block se hizo eco de esa evaluación; NBC News concedió el anonimato al antiguo empleado y a la segunda persona para evitar posibles represalias.

El Distrito Sur de Nueva York no respondió a la solicitud de comentarios sobre la investigación.

Edward Siedle, un exabogado de la Comisión de Bolsa y Valores que representa al ex empleado y participó en las discusiones con los fiscales, dijo: "Entiendo por los documentos que las fallas de cumplimiento eran conocidas por el liderazgo de Block y la junta en los últimos años."

Los fiscales se reunieron con el exempleado después de que NBC News informara a mediados de febrero de que otros dos denunciantes habían informado a los reguladores financieros sobre fallos de cumplimiento en Cash App, la popularísima plataforma de pagos móviles propiedad de Block. Cash App, introducida en 2013, permite a los usuarios enviar y recibir dinero instantáneamente entre ellos y comprar acciones y Bitcoin. En diciembre, Cash App tenía 56 millones de cuentas de transacciones activas y $248,000 millones de dólares en ingresos durante los cuatro trimestres anteriores, según la empresa.

Preguntada por la investigación, una portavoz de Block hizo la siguiente declaración: "Block tiene un programa de cumplimiento responsable y extenso y adaptamos regularmente nuestras prácticas para hacer frente a las amenazas emergentes y a un entorno regulador de sanciones en evolución. Nuestro programa de cumplimiento incluye sistemas, herramientas y procesos para la detección de sanciones, así como para investigar e informar sobre cuestiones sancionadoras de acuerdo con nuestras obligaciones normativas. La mejora continua de la seguridad de nuestro ecosistema es una prioridad absoluta para Block. Hemos estado y seguimos estando comprometidos a construir sobre este trabajo, así como a continuar invirtiendo significativamente en nuestro programa de cumplimiento."

La compañía dijo que creía que había informado voluntariamente de los "miles de transacciones" descritas por el ex empleado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, un departamento del Tesoro de EEUU que aplica sanciones económicas. Sin embargo, el ex empleado rebatió esta afirmación, afirmando que no se habían notificado miles de transacciones diferentes.

Square, la otra unidad de negocio principal de Block, es una plataforma de servicios financieros utilizada por millones de comerciantes. Los documentos proporcionados a los fiscales y revisados por NBC News identifican casos en los que Square no llevó a cabo la debida diligencia básica con los clientes de sus vendedores comerciales internacionales y reembolsó indebidamente algunos de los fondos de los comerciantes que habían sido congelados por violaciones de sanciones. (Los comerciantes se consideran clientes en Square, mientras que los usuarios se consideran clientes en Cash App). Los nuevos clientes, tanto en Square como en Cash App, que activaron alertas de sanciones en sus revisiones iniciales pudieron realizar transacciones antes de que se resolvieran las alertas, según los documentos. También muestran casos en los que los empleados señalaron que la información biográfica de los clientes, como las cuentas de redes sociales vinculadas, no se cotejaba con las listas de palabras clave sancionables.

El diseño de Cash App aumentaba el riesgo de incumplimiento, indican los documentos. "Debido a la naturaleza del producto", decía un documento, "los clientes no parecen dejar los saldos almacenados en Cash App mucho tiempo, por lo que nuestra capacidad para bloquear un saldo almacenado o rechazar fondos es limitada. En prácticamente todas las situaciones, los saldos se han agotado en el momento de la revisión."

El exempleado también informó a los fiscales de las conclusiones de un consultor externo contratado por Block para evaluar sus sistemas internos de control de actividades sospechosas, clasificación de riesgos de los clientes y detección de infracciones de sanciones. El consultor identificó casi 50 deficiencias en esos sistemas el año pasado, según muestran los documentos.

En su respuesta a NBC News, la empresa afirmó que la contratación del consultor demostraba el compromiso de Block de cumplir y mejorar la normativa, y añadió que 50 deficiencias no eran inusuales dado el alcance del informe. La interpretación del informe por parte del antiguo empleado malinterpreta sus conclusiones y su significado, dijo la empresa.

La empresa declinó responder a preguntas sobre las deficiencias concretas citadas en los documentos. Afirmó que cuando se identifican deficiencias, Block trabaja "con nuestro equipo jurídico interno, así como con asesores y consultores externos, para asesorarnos sobre el problema y la solución adecuada". La empresa lleva a cabo controles recurrentes de las sanciones de todos los comerciantes, dijo, y su programa incluye los componentes esenciales esperados por la OFAC.

