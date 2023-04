Revelan la causa de muerte del legendario presentador Jerry Springer

Se han confirmado más detalles sobre la causa de la muerte de Jerry Springer.

El legendario presentador, que dirigió "The Jerry Springer Show" durante 27 años, murió de cáncer de páncreas, dijo su representante y amigo Jean Galvin a NBC News.

Springer falleció en su casa en los suburbios de Chicago el 27 de abril luego de lo que su familia describió como una breve enfermedad, según su declaración a E! Noticias. Tenía 79 años.

"La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, radiodifusión o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra", dijo Galvin en nombre de la familia de Springer en un declaración obtenida por E! Noticias. "Es insustituible y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor vivirán".

Tras la noticia de su muerte, Maury Povich rindió homenaje al presentador del programa de entrevistas y lo describió como un "hombre del espectáculo alegre, inteligente y, a su manera, único".

"Estoy conmocionado y entristecido por el fallecimiento de Jerry", dijo Maury en un comunicado a E! Noticias. "No solo era un colega sino un amigo. Trabajamos para la misma empresa durante décadas. Lo extrañaré".

Springer también fue honrado con una valla publicitaria fuera de su estudio en Connecticut con su eslogan, "Cuídate a ti mismo y a los demás".

El estudio fue uno de los antiguos lugares de filmación de "The Jerry Springer Show", que se desarrolló entre 1991 y 2018. El programa vio a Springer mediar en confrontaciones y disputas frente a una audiencia en vivo, que gritaba "¡Jerry, Jerry, Jerry!" durante los momentos tensos.

Jerry Springer, el antiguo alcalde de Cincinnati y presentador cuyo programa de televisión presentaba familias dispuestas a mostrarlo todo, incluidas peleas, obscenidades e imágenes borrosas de desnudez, murió el jueves a los 79 años.

Si bien una vez dijo que no se toma su "tonto" programa "en serio", dijo a Reuters en 2000 que también defenderá su importancia.

"Cuando la gente discute intelectualmente sobre el programa", dijo en ese momento, según NBC, "entonces estoy preparado para responder sobre por qué creo que está bien hacerlo y por qué creo que es importante que programas como ese estén en el aire."

Springer también realizó presentaciones en "Judge Jerry", "Tabloid With Jerry Springer", "Baggage" y "America's Got Talent". Sin embargo, salió de sus deberes de anfitrión para competir en "Dancing With the Stars" en 2006 y "The Masked Singer" en 2022.

Antes de convertirse en un elemento básico de la televisión, Springer se desempeñó como alcalde de Cincinnati, Ohio, de 1977 a 1978 y presentó la estación de televisión WLWT de Cincinnati en los años 80 y 90.

A Springer le sobrevive su hija Katie Springer, de 47 años, a quien compartió con su exesposa Micki Velton.