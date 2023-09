Desde “vulgar” hasta “profunda”: llueven las reacciones a la canción de Shakira y Fuerza Regida

La tan esperada canción de Shakira con la colaboración del grupo regional mexicano Fuerza Regida finalmente se estrenó mundialmente el miércoles, pero el tema ha generado miles de reacciones en las redes sociales.

"El jefe" menciona la vida de un empleado que tiene la mentalidad de millonario, pero "solo le falta el salario".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Pero entre otras cosas, la colombiana menciona a su exsuegro en su nuevo sencillo: "Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". Shakira también menciona a la que se cree fue la niñera de sus dos hijos, Lili Melgar, cuando canta: "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

La canción, de seguro, es un nuevo estilo para la artista sudamericana, y algo a lo que sus seguidores no están acostumbrados.

Para algunos, la canción es "vulgar", pues contiene palabras altisonantes. Pero para otros, es un tema que pone a la luz la explotación laboral que sufren los inmigrantes.

Estas son algunas de las reacciones que han circulado en las redes:

@claudiamolinafitness: "Eres mi favorita sin dudarlo, pero tomaste una decisión muy equivocada, una canción sin esencia, con vulgaridades y palabras tan simples y vacías, no es lo tuyo".

@cristiantovarc: "Esta canción es una crítica con un trasfondo social real, una dura realidad que muchos pasan, este es un mensaje poderoso que merece todo el éxito y visibilidad posible. ¡SHAKIRA REINA!".

@mauk190: "Si se tratara de explotación laboral y los inmigrantes, pudo haber hecho algo mejor. Son como dos frases y un coro que se repite a cada rato sin decir mucho, la verdad".

@sand_mondragon: "Yo pienso que esta es una de las canciones más profundas que le conozco".

@morenovalley: "Terrible letra… La estrofa de ella está aceptable, pero la del otro es vulgar, soez. Aquí no la apoyo".

@Joliomrd: "Un grito social, una crítica dura al sistema, una vez más Shakira se reinventa, muy al estilo Café Tacvba".

@erikilla1976: "Podrá ser muy Shakira, pero esta 'canción' está fatal. ¡Y yo soy fan!".

@brenc20: "Gracias Shakira y Fuerza Regida por regalarnos una canción que habla de una problemática social que lleva décadas. Mi línea favorita es: 'Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura'. Porque describe perfectamente mi situación actual".