Francine sigue su avance hacia la costa de Louisiana como huracán categoría 1

HOUSTON - Francine es un huracán categoría 1. En la trayectoria pronosticada, el sistema se mueve a través del noreste del Golfo de México y tocará tierra en Louisiana este miércoles.

Después de tocar tierra, se espera que el centro se mueva hacia Mississippi el miércoles por la noche o el jueves.

Según el boletín de las 11 a.m. ET de este miércoles, el sistema se encontraba a 150 millas al sur-oeste de Morgan City, Louisiana, y a 210 millas al sur-oeste de New Orleans. Llevaba vientos máximos sostenidos de 90 mph y se movía hacia el noreste a 13 mph.

VIGILANCIAS Y AVISOS

Hay un aviso de marejada ciclónica para:

Cameron Louisiana a la Frontera de Mississippi/Alabama

Vermilion Bay

Lake Maurepas

Lake Pontchartrain

Hay un aviso de huracán para:

La costa de Louisiana desde Vermilion/Cameron Line hacia el este a Grand Isle

Hay una vigilancia de huracán para:

Lake Maurepas y Lake Pontchartrain, incluyendo New Orleans metropolitano

Un aviso de tormenta tropical vigente para:

Al este de Grand Isle Louisiana hasta la frontera de Alabama/Florida

Lake Maurepas y Lake Pontchartrain, incluyendo New Orleans metropolitano

Costa de Louisiana al este de Sabine Pass a Vermilion/Cameron Line

Se espera que Francine traiga una precipitación total de tormenta de 4 a 8 pulgadas, con cantidades locales de hasta 12 pulgadas en gran parte de Louisiana y Mississippi hasta el viernes por la mañana.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas e inundaciones urbanas considerables.

Es posible que se produzcan algunos tornados desde el miércoles por la mañana hasta el miércoles por la noche en las áreas cercanas a la costa de Luisiana, Mississippi, Alabama y el Panhandle de Florida.

EL CENTRO NACIONAL DE HURACANES VIGILA OTROS DISTURBIOS

Atlántico

#1 : Depresión Tropical Siete, ubicada al oeste de las Islas de Cabo Verde en el Atlántico Tropical oriental. Se pronostica fortalecimiento durante las próximas 48 horas, y la depresión podría convertirse en tormenta tropical esta noche de miércoles o el jueves.

Depresión Tropical Siete, ubicada al oeste de las Islas de Cabo Verde en el Atlántico Tropical oriental. Se pronostica fortalecimiento durante las próximas 48 horas, y la depresión podría convertirse en tormenta tropical esta noche de miércoles o el jueves. #2 : Una zona alargada de baja presión situada sobre el centro del Atlántico tropical sigue produciendo algunas tormentas desorganizadas. La probabilidad de formación en 48 horas es del 30%.

: Una zona alargada de baja presión situada sobre el centro del Atlántico tropical sigue produciendo algunas tormentas desorganizadas. La probabilidad de formación en 48 horas es del 30%. #3 Una pequeña pero bien definida zona de bajas presiones situada a varios cientos de millas al este de las Islas de Sotavento está produciendo una zona de chubascos y tormentas desorganizadas.La probabilidad de formación para los próximos siete días es del 10%.

Pacífico

#1: se espera se forme un sistema de baja presión al sur de las costas al suroeste de México. Las probabilidades de desarrollo son de un 60 % en los próximos 7 días.

ASÍ VA LA TEMPORADA DE HURACANES 2024

Aunque es demasiado pronto para pronosticar la ubicación exacta de los impactos, el potencial de la tormenta de generar marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos "está aumentando en partes de las costas de Louisiana y el Alto Texas a partir del martes por la noche", dijo el servicio meteorológico. Hasta ahora, en esta temporada de tormentas del Atlántico de 2024, que comenzó en junio y termina el 30 de noviembre, ha habido cinco tormentas con nombre, tres de las cuales se convirtieron en huracanes.

La actividad de ciclones tropicales de agosto "fue un poco inferior a lo normal" en términos de la cantidad de tormentas con nombre, dijo el centro de huracanes. Debby tocó tierra en la región Big Bend de Florida como huracán de categoría 1 antes de desplazarse mar adentro y tocar tierra nuevamente como tormenta tropical en Carolina del Sur a principios de agosto, mientras que Ernesto se convirtió en huracán de categoría 1 cuando pasó por Bermudas a mediados de agosto.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica había pronosticado una actividad de huracanes superior a la normal en la cuenca del Atlántico este año, pronosticando un rango de 17 a 25 tormentas con nombre en total (que se definen por tener vientos de 39 mph o más), y se pronostica que entre ocho y 13 se convertirán en huracanes. La actividad superior a lo normal se pronosticó debido a las temperaturas cálidas del océano casi récord en el Atlántico, las condiciones de La Niña en el Pacífico, la reducción de los vientos alisios del Atlántico y una menor cizalladura del viento.