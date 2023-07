Todo listo para el esperado debut de Messi con el Inter Miami

LOS ÁNGELES.- Tras meses y meses de rumores sobre su futuro y sobre cuál sería su destino, todo está ya listo para que Leo Messi pueda debutar este viernes con el Inter Miami, en la jornada inaugural de la Leagues Cup frente al Cruz Azul mexicano.

El DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale se llenará este viernes para presenciar este encuentro muy esperado y que comenzará a las 8:00 p.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El Inter Miami aseguró este jueves que las entradas están agotadas, pero en portales de reventa como StubHub todavía se podían encontrar esta mañana boletos para el duelo. ¿El más barato de los disponibles? $265 (incluyendo gastos de gestión) para ver el duelo detrás de una de las porterías.

"Estoy muy feliz de haber elegido con mi familia este proyecto", aseguró Messi en su multitudinaria presentación del pasado domingo, en la que también fue recibido como nuevo jugador del Inter Miami su excompañero en el Barcelona Sergio Busquets.

Tanto Messi como el mediocentro español estarán disponibles este viernes para el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

En cambio, el español Jordi Alba, cuyo fichaje fue confirmado esta semana por los máximos responsables del club, todavía no ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del conjunto de rosa.

Por ahora, Messi no se estrenará con el Inter Miami en la MLS ya que la liga se encuentra en un parón de un mes debido a la edición inaugural de la nueva Leagues Cup, un nuevo torneo oficial en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.

El equipo de Florida comparte grupo con el Cruz Azul y el Atlanta United del también argentino Thiago Almada, campeón del mundo con Messi en Catar 2022.

Los dos mejores de cada grupo en la Leagues Cup pasarán a las rondas eliminatorias a partido único que comenzarán en los dieciseisavos de final.

Uno de los aspectos más curiosos e interesantes de la Leagues Cup es que no habrá empates durante la fase de grupos.

Si un encuentro termina en tablas, los dos equipos se llevarán un punto, pero además se disputará una tanda de penaltis cuyo vencedor obtendrá un punto extra.

La Leagues Cup ofrecerá al Inter Miami una válvula de escape a su triste realidad en la MLS, donde acumula once partidos seguidos sin conseguir la victoria (tres empates y ocho derrotas) y es colista de la Conferencia Este con solo 18 puntos después de 22 encuentros (cinco triunfos, 14 derrotas y tres empates).

Así, la Leagues Cup aparece como una oportunidad para enderezar el curso de un Inter Miami que, ahora con Messi, también tiene grandes esperanzas en la Copa US Open, donde se encuentra ya en semifinales y donde se medirá el próximo 23 de agosto con el Cincinnati por un puesto en la final.

Ambos jugadores se mostraron de buen ánimo mientras tocaban el balón bajo el calor del sur de Florida.

BUSQUETS-MESSI: UNA DUPLA QUE HACE SOÑAR

Sergio Busquets, en su primera rueda de prensa con el Inter Miami, se mostró encantado de volver a compartir vestuario con Leo Messi y confió en repetir en Florida los éxitos que consiguieron juntos en el Barcelona.

"Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona", comentó el mediocentro español.

"Nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar, y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo y una gran persona (…). Ojalá podamos llevar lo que ya hicimos (en el Barcelona) ahora al Inter Miami", añadió.

"Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo", apuntó Busquets, quien dijo que esta aventura en EEUU es un "desafío totalmente" diferente para él que asume "con muchísima ilusión y con muchísimas ganas".

Tras toda una vida con la camiseta azulgrana, Busquets ha desembarcado ahora en Miami y, aunque dijo estar "bien físicamente", también señaló que necesitará "un periodo de adaptación" a su nuevo equipo, su nueva liga y su nuevo país.

"Estoy bien físicamente, me encuentro bien. Pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible así que el míster a partir de ahí va a decidir", dijo en relación al encuentro de este viernes.

Busquets dejó claro que no ha ido a Miami de vacaciones y recalcó que quiere "seguir ganando".

"Me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible, mejorar el club y, al final, luchar por los objetivos, que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos en que competimos", finalizó.

EL POSIBLE EQUIPO TITULAR FRENTE AL CRUZ AZUL

De acuerdo con el variante once titular mostrado a lo largo de la temporada esta pudiera ser la primera opción, tomando en cuenta que Lionel Messi y Busquets no estarían para jugar los 90 minutos.

Inter Miami: Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen, Robert Taylor; Lawson Sunderland, Dixon Arroyo, Kamal Miller; Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

No obstante, en las últimas horas y tras las declaraciones del técnico argentino “Tata” Martino que ha dicho que cuenta con los jugadores, otra opción es que tanto Messi como Busquets estén desde el arranque del partido. En ese caso no estaría en el mediocampo Dixon Arroyo, que le cedería su puesto a Sergio Busquets, mientras que Benjamín Cremaschi o Robert Taylor quedarían en el banco para que Messi salte al campo desde el pitazo inicial. El atacante central sería el venezolano Josef Martínez.

POR DÓNDE VER EL PARTIDO: DÍA, HORA Y ESTADIO

El duelo entre el equipo del Inter Miami y el Cruz Azul será transmitido para todo el mundo por Apple TV. Debes contar con una suscripción para poder seguir los encuentros de la MLS y de la Leagues Cup.

Fecha: viernes 21 de julio 2023

Horario: 8:00 p. m. (hora Miami)

Estadio: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale

GRUPO Y FORMATO DE LA LEAGUES CUP

El equipo del sur de Florida integra junto al Cruz Azul mexicano y el Atlanta United el grupo South 3 de la League Cup. En total son 45 equipos divididos en 15 grupos divididos por zonas: Oeste, Centro, Sur y Este.

Cada equipo juega dos partidos en la primera fase de grupos y los dos mejores de cada uno avanza a la fase de eliminación directa, que constará de los 30 equipos que avanzan de esta fase y los campeones de cada liga: el Pachuca y Los Angeles FC (LAFC). Esos 32 equipos jugarán los 16avos de final, y a partir de esa etapa se jugará con un formato como el del Mundial donde avanzan los ganadores a octavos, cuartos, semifinal y final.