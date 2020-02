Administrando tus finanzas: cómo reparar y mejorar tu economía

Los estadounidenses son una fuerza en el mercado del consumo en el país, pero si no existe disciplina y educación financiera muchos acaban endeudándose. Según un reporte de la Reserva Federal de Nueva York del 2019, la deuda total del consumidor es de $14 billones.

Esta deuda incluye hipotecas, crédito automotriz, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, entre otros. Es por esto que expertos analizan el por qué mucha gente termina con deudas debido a estos préstamos.

En una encuesta realizada por Consolidated Credit a más de mil latinos, se reveló que el 85% dijo no tener ningún tipo de educación financiera, además de que la Reserva Federal de Nueva York reveló que el estadounidense promedio tiene al menos 4 tarjetas de crédito, con una deuda estimada por hogar de $8,000.

Mauricio Cárdenas, educador financiero, dice que la razón número uno por la que la gente se endeuda es porque gasta más de lo que gana, y al no tener dinero, completan los gastos usando las tarjetas de crédito.

“Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es dinero adicional, y no es dinero adicional, ese dinero hay que pagarlo; entonces la gente cree que porque yo gano $2,000 al mes y tengo una tarjeta de crédito de $5,000, tengo otros $5,000 para gastar: no, no es así…no puedes tener una tarjeta para endeudarte más”, dijo Cárdenas.

INTERÉSES DE PRÉSTAMOS

Antes de comprar una casa, un carro o algún producto como un televisor o celular, si la persona no tiene todo el dinero en efectivo, la opción es pedir un préstamo, el cual viene con una tasa de interés, lo que hace que el precio total de lo que se esté comprando sea mayor.

Es por eso que es importante tomar las tasas de interés en consideración al momento de pedir un préstamo o sacar una tarjeta de crédito.

La tasa anual de interés depende mucho de tu historial crediticio, y si el que te ofrecen es muy alto, siempre puedes negociar. Recuerda que el trabajo del agente es venderte el producto y no cuidar de tus finanzas, por eso se recomienda investigar antes de aceptar un préstamo.

Te decimos cómo elegir la tasa de interés que más te conviene y tomar una mejor decisión financiera a la hora de comprar una casa, un auto o solicitar una tarjeta de crédito.

CÓMO PAGAR MÁS RÁPIDO TUS TARJETAS

Al momento de deshacerse de las deudas en las tarjetas de crédito, expertos dicen que el primer paso es tomar control de lo que ganamos y basado en ese monto mensual, planificar un plan de pago para poder minimizar el monto adeudado.

Cárdenas dice que la clave está en tener un plan de pago y, más importante aún, hacerlo un hábito; “nos endeudamos porque no planificamos, porque el presupuesto debe hacerse de cuánto dinero nos entra, cuáles son nuestros gastos principales y cuáles son nuestros gastos no principales”, dijo.

Dice que el sueldo debería distribuirse de la siguiente manera: del 50% al 65% en gastos principales (vivienda, comida, pago de auto, utilidades, seguro médico, educación de hijos, pago de tarjetas de crédito); del 15% al 20% para gastos no principales (cable, entretenimiento, ropa, etc.) y que se pueden cancelarse basado en cada situación; el 10% debe guardarse en un fondo de emergencia, y el resto del 10% a 20% debe ponerse en una forma de ahorro.

De acuerdo con Cárdenas, los dos últimos son esenciales para un futuro financieramente estable, pero es más factible cuando se disminuyen las deudas, en especial las de las tarjetas de crédito. Según él, la mejor manera de hacerlo es pagando más del pago mínimo, iniciando con las deudas con interés más alto.

“A veces la gente no piensa mucho en el interés, pero el interés es el que te come vivo, y resultas pagando $100-$200 en tu tarjeta al mes y todo es interés y no estás reduciendo el monto principal”, agregó Cárdenas.

Un consejo más de Cárdenas es pagar todas las tarjetas a cero antes de adquirir otra, y de hacerlo, dice que es mejor asegurarse que sea beneficial.

Te decimos cómo disminuir más rápido tus deudas usando diferentes métodos.

PREPARANDO UNA JUBILACIÓN

Además de disminuir las deudas, el ahorro e inversión en el futuro se ha convertido en un dilema para muchos, según Cárdenas. “Hay una palabra a la que mucha gente le tiene cierto temor, que es -ahorrar-, o -yo no soy bueno para ahorrar-; no le llames ahorro, llámale pagarte a ti mismo”.

Él recomienda que cada mes o cada dos semanas al recibir el pago de tu trabajo, debes primero “pagarte a ti mismo” un mínimo del 10%.

Otra opción de ahorro es por medio de un seguro de vida que incluye el componente de ahorro, agrega Cárdenas. “Mucha gente no sabe que las compañías de seguros son las mejores para ahorrar; hay diferentes tipos de seguros que te ofrecen protección de una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, crítica. El seguro de vida y gran parte de lo que estás mandando cada mes, se va a una cuenta de ahorros; esa es una forma de ahorrar”, dijo.

Por otra parte, si tu empleador ofrece el plan de jubilación 401K, también puedes ahorrar e invertir dinero por medio de este programa. “Hay que aprovechar porque por cada dólar que tu ahorres, la compañía te va a regalar cincuenta centavos más o un dólar más…a veces te hacen match y eso lo van a invertir en la bolsa y va a crecer con el ritmo de la bolsa”.

Te decimos lo que puedes hacer para tu jubilación cuando estés listo para enfocarte en construir un futuro financiero estable.

DUDAS FINANCIERAS

Ser proactivo con tus propias finanzas puede no solo evitar un dolor de cabeza o perder dinero, sino que te prepara para tomar mejores decisiones y así poder tener un futuro más placentero. Por eso es importante estar al tanto de las herramientas que se pueden usar para mejorar la economía personal.

Muchas son las preguntas que pueden surgir sobre el estado financiero personal, por lo que hay organizaciones son fines de lucro que ayudan a la gente a organizar y disminuir las deudas.

Buscar asistencia financiera es clave para poder realizar una compra inteligente según Otto Barrera, un asesor financiero. Expertos recomiendan que se recuerde que ya sea para comprar un auto, una casa o hasta un seguro de carro, se debe hacer investigación en precios y negociar es vital.

Aesores en finanzas tomaron las dudas de los interesados para ayudarles.