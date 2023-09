Estudio: este período de 2 horas es el mejor momento del día para hacer ejercicio y perder peso

Es posible que estés intentando determinar cuál es el mejor momento para hacer ejercicio de modo que se ajuste a su horario y obtenga los mayores beneficios y resultados para tu salud.

Dicho esto, las investigaciones muestran qué ciertos momentos del día pueden ofrecer beneficios para la salud sobre otros.

EL EJERCICIO MAÑANERO

Las personas que naturalmente se levantaban más temprano en el día lograron realizar unos 30 minutos más de actividad física al día para los hombres y unos 20 minutos más para las mujeres, en comparación con los noctámbulos, encontraron investigadores en Finlandia.

Las mujeres que hicieron ejercicio entre las 6 a.m. y las 8 a.m. tuvieron mayores reducciones en la grasa abdominal y la presión arterial, y lograron músculos de las piernas más fuertes, en comparación con las que hicieron ejercicio temprano en la noche, informaron investigadores en 2022 en Frontiers in Physiology.

Los mecanismos exactos "siguen siendo difíciles de alcanzar", escribieron los autores, pero "se reconoce cada vez más que el ejercicio matutino beneficia la adherencia al ejercicio y el control del peso en personas con sobrepeso (y) obesas".

Si haces ejercicio por la mañana, lo terminas de inmediato y hay menos posibilidades de que algo interfiera con tu entrenamiento (como un proyecto de último momento que te obligue a quedarte hasta tarde en el trabajo) y tener un impulso, dijo anteriormente a TODAY.com Daniel Pink, autor de "Cuándo: los secretos científicos del momento perfecto".

¿Y HACER EJERCICIOS POR LA TARDE?

El ejercicio durante el mediodía y la tarde, definido como el horario comprendido entre las 11 a.m. y las 5 p.m. se relacionó con una menor cantidad de muerte prematura por todas las causas y enfermedades cardíacas en comparación con hacer ejercicio principalmente por la mañana o por la noche, informaron los investigadores en Nature Communications en febrero de 2023.

Estos beneficios se observaron particularmente entre los adultos mayores, los hombres, las personas que eran menos activas físicamente o aquellos con enfermedades cardíacas preexistentes.

ENTRENAR DE NOCHE TAMBIÉN TIENE SUS BENEFICIOS

Si aún prefieres hacer ejercicio más tarde durante el día, también pueden tener sus propios beneficios únicos.

Entre las 6:30 p.m. y 8:30 p.m — Aumentó “enormemente” la fuerza, la potencia y la resistencia de los músculos de la parte superior del cuerpo, y mejoró el estado de ánimo general de las mujeres, según el estudio publicado en Frontiers in Physiology.

Para los hombres, los entrenamientos nocturnos redujeron la presión arterial sistólica y la fatiga, y estimularon la oxidación de grasas en comparación con el ejercicio temprano en la mañana.

Si deseas disfrutar más de tu entrenamiento y te resulta menos complicado, puede ser mejor al final de la tarde o al principio de la noche. Estás calentado, lo que te lleva a un mejor rendimiento.

Esta historia apareció por primera vez en inglés en TODAY.com. Puedes ver el artículo completo aquí.