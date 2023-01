Al menos 57 policías y 6 civiles heridos en las protestas en Perú; dimite otra ministra de Boluarte

LIMA, Perú - Al menos 57 policías y 6 civiles resultaron heridos durante enfrentamientos que se presentaron este miércoles entre manifestantes antigubernamentales y las fuerzas de seguridad que intentaban desbloquear varios tramos de la carretera Panamericana Sur en la región peruana de Ica, al sur de Lima.

La agencia oficial Andina reportó que los choques más fuertes se presentaron a la altura de los kilómetros 290 y 263 de la carretera, donde un contingente policial desbloqueó la vía y se enfrentó con gases lacrimógenos a manifestantes que arrojaron piedras.

En la zona conocida como Expansión Urbana resultaron heridos 10 policías y 6 civiles, mientras que en la zona conocida como Barrio Chino se reportaron 47 policías lesionados, uno de ellos de gravedad, al presentar una herida expuesta en la cabeza.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital Regional y el Hospital Santa María del Socorro, de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima.

La emisora RPP agregó que el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, confirmó que uno de los efectivos de la Policía tuvo que ser intervenido por "fuertes golpes y cortes en la cabeza", al parecer causados por el impacto de una piedra.

La agencia Andina añadió que entre los heridos atendidos figura un bombero que sufrió una agresión con piedras, un hombre de 19 años con el impacto de perdigones en la cabeza y otro de 29 años, por una herida de arma fuego en el pecho.

La Defensoría del Pueblo informó en Twitter que verificó la atención a los policías heridos durante el desbloqueo de la Panamericana y que el agente herido de gravedad en la cabeza ha sido internado en Hospital Regional de Ica.

El organismo manifestó su rechazo a todo acto que impida el traslado de personas "que requieran atención urgente de salud" e insistió en señalar a la población "que el derecho a la protesta se ejerce de forma pacífica, sin impedir el tránsito de ambulancias y del personal de salud".

En su reporte sobre los sucesos de este miércoles en Ica, la Defensoría mencionó la obstaculización del pase a una cisterna que se dirigía a apagar un incendio y daños causados a una ambulancia.

Confirmó, además, que un bebé de un año murió durante la noche del martes en la región sureña de Cuzco por hechos vinculados al bloqueo de carreteras, lo que elevó a 63 el total de víctimas mortales desde que comenzó el estallido social en Perú en diciembre pasado.

Con esta nueva muerte, ya son al menos tres los bebés que han fallecido por hechos vinculados a las movilizaciones ciudadanas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como elecciones generales para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Hasta la fecha, según datos de la Defensoría, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron fueron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas, se suman ahora diez decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerta ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además del bebé nonato confirmado por Unicef.

DIMITE OTRA MINISTRA DE BOLUARTE

Una ministra de la presidenta peruana Dina Boluarte renunció el miércoles en medio de protestas en las que piden la dimisión de la mandataria y de los miembros del Parlamento, mientras Naciones Unidas pidió a la policía respetar los derechos humanos de los manifestantes.

La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta de renuncia, confirmó la oficina del primer ministro Alberto Otárola a The Associated Press. Otárola agradeció el “compromiso y profesionalismo desempeñado”. No se informaron las causas de su alejamiento.

Belaunde se convirtió en la cuarta ministra en renunciar desde el inicio del gobierno de Boluarte el 7 de diciembre. Los otros tres ministros -de Educación, Cultura y Trabajo- dimitieron por desacuerdos en la forma en que el gobierno ha enfrentado las protestas.

Más tarde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió respetar los derechos humanos en Perú, especialmente por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley como la policía. En rueda de prensa desde Bogotá, Türk agregó que fortalecerán su presencia en Perú para contribuir de forma “significativa en este periodo tan difícil”.

Andrés Manuel López Obrador subraya que el exmandatario peruano Pedro Castillo debe quedar en libertad.

Las manifestaciones en Lima intentaron el miércoles llegar al Parlamento, la institución más desacreditada del país, pero fueron frenados por la policía con bombas lacrimógenas. En la mañana cientos de protestantes llegaron a los exteriores de la embajada de Estados Unidos en Lima y exigieron un pronunciamiento “rechazando” el indiscriminado uso de la fuerza del gobierno de Boluarte.

La Organización de Estados Americanos, en tanto, escuchó en una sesión protocolar a Boluarte, una semana después de que uno de los enviados especiales a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera una investigación de las balas que han matado a manifestantes, para determinar quiénes las dispararon.

La mandataria agradeció a la OEA el envío de observadores y dijo que se están investigando los hechos de violencia para que los responsables sean llevados a la justicia. No aludió, sin embargo, a ninguna investigación balística ni ofreció detalles de las pesquisas.

A través de una conexión virtual desde Lima con una reunión protocolar del Consejo Permanente de la organización en Washington, Boluarte enfatizó que Perú necesita elecciones lo antes posible para poder salir de la crisis. Boluarte instó a los países de la región a que acompañen esta salida democrática y dijo que no se rendirá ante grupos autoritarios que promueven la desestabilización.