Revelan el resultado del test de drogas de la primera ministra de Finlandia tras una fiesta “salvaje”

HELSINKI - La prueba de drogas que se hizo el viernes 19 de agosto la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, confirmó que la mandataria no consumió estupefacientes durante una fiesta privada con unos amigos, informó este lunes la oficina del gobierno finlandés.

En un breve comunicado, el gobierno señaló que "no se ha encontrado ninguna droga en la prueba a la que sometió la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022" y dijo que la propia Marin costeó de su bolsillo el test, que fue realizado en una clínica privada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La primera ministra se sometió a la prueba de drogas voluntariamente "para limpiar su reputación" y acallar los rumores malintencionados que surgieron en las redes sociales, después de que filtrasen videos donde Marin canta y baila en una fiesta privada.

Pese a que la mandataria socialdemócrata negó en todo momento haber consumido drogas en esa fiesta y haber visto que alguien las consumiera, algunos políticos de la oposición e incluso varios medios de comunicación exigieron que se hiciera la prueba de drogas.

"Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba", afirmó el viernes.

No estaba claro cuándo se celebró la fiesta, a la que supuestamente asistieron Ilmari Nurminen, miembro del Eduskunta, o Parlamento, por el Partido Socialdemócrata de Marin y la cantante finlandesa Alma.

Marin —que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera ministra más joven de la historia de Finlandia— dijo que pasa su tiempo libre con amigos al igual que otras personas de su edad y que pretende seguir siendo la misma persona que antes.

“Me decepciona que se haya hecho público. Pasé la noche con amigos. De fiesta, bastante salvaje, sí. Bailé y canté”, dijo el jueves a la emisora finlandesa YLE.

“Yo no he consumido drogas, ni nada que no sea alcohol. He bailado, cantado y salido de fiesta y he hecho cosas perfectamente legales.

Tampoco he estado en una situación en la que supiera que otros lo hubieran hecho”, dijo Marin, según el periódico Hufvudstadsbladet.