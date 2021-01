Evo Morales es dado de alta tras recuperarse de COVID-19

LA PAZ — El expresidente Evo Morales se recuperó del coronavirus y fue dado de alta el domingo de una clínica privada en medio de un rebrote de la enfermedad por el país andino.

“Me siento muy bien, me siento recuperado”, dijo Morales en una conferencia de prensa junto con dos doctores que lo atendieron, tras ser dado de alta de la clínica en Cochabamba, en el centro de Bolivia.

“La pandemia es fregadita pero cuando se cumple con las recetas médicas se puede superar al virus”, agregó.

El director del hospital, Gastón Cornejo, recomendó al exmandatario que tome reposo por dos semanas y que no reciba visitas para garantizar su recuperación.

Morales, de 61 años y quien gobernó al país entre el 2006 y el 2019, “tuvo una insuficiencia respiratoria producto de la pandemia, pero ha ido evolucionando satisfactoriamente... en la última prueba de COVID-19 dio negativo”, explicó Cornejo.

El exgobernante estuvo internado casi dos semanas en la clínica.

Evo Morales volvió este lunes a Bolivia a poco de cumplirse un año de su abrupta salida del país denunciando que era forzado por un golpe de Estado.

“Yo no sabía, pero me hicieron la prueba y me confirmaron”, explicó. “Yo no he sentido casi nada, no he perdido el olfato. Sí tuve decaimiento, dolor de garganta, agitación por la tos”, mencionó al recomendar a los bolivianos que sigan con las medidas de protección, el uso de mascarillas, lavados de manos, entre otros.

El político participó activamente en concentraciones masivas de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a los candidatos a gobernadores y alcaldes para las elecciones del 7 de marzo.

El primer presidente indígena de Bolivia siempre fue hermético con su salud, sus controles médicos los realizó en Cuba, incluso una cirugía en su garganta. Renunció en noviembre de 2019 tras casi 14 años en el poder obligado por masivas protestas que le acusaban de haber montado un fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando postuló a un cuarto mandato.

En noviembre del año pasado retornó al país después que su partido ganó las elecciones.

En la víspera se registraron 56 fallecidos y 1,732 nuevos contagios, según el Ministerio de Salud, llegando a un acumulado de 199,989 de casos y 9,927 decesos.