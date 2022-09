Ataques en Canadá dejan al menos 10 muertos y 15 heridos; buscan a dos sospechosos

SASKATCHEWAN, Canadá— Una serie de apuñalamientos en dos comunidades de la provincia canadiense de Saskatchewan dejó 10 muertos y 15 heridos, informaron las autoridades el domingo. La policía busca a dos sospechosos.

Los apuñalamientos tuvieron lugar en varios lugares de la Nación James Smith Cree y en el pueblo de Weldon, al noreste de Saskatoon, dijo la policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rhonda Blackmore, comisionada adjunta de RCMP Saskatchewan, explicó que algunas de las víctimas parecen haber sido atacadas por los sospechosos, pero otras parecen haber sido atacadas al azar. Ella no pudo proporcionar un motivo.

“Es horrible lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia”, expresó Blackmore.

Ella dijo que hay 13 escenas del crimen donde se encontraron personas fallecidas o heridas.

La policía comentó que la última información que tenían del público era que los sospechosos fueron vistos en Regina, la capital de Saskatchewan, alrededor de la hora del almuerzo. Ha habido tantos avistamientos desde entonces.

“Si se encuentra en el área de Regina, tome precauciones y considere refugiarse en el lugar. No deje un lugar seguro. NO SE ACERQUE a personas sospechosas. No recoja a los autoestopistas. Reporte personas sospechosas, emergencias o información al 9-1-1. No revelen las ubicaciones de la policía”, publicó la RCMP en un mensaje en Twitter.

La búsqueda de sospechosos se llevó a cabo cuando los fanáticos llegaron a Regina para un partido anual del Día del Trabajo con entradas agotadas entre los Saskatchewan Roughriders de la Canadian Football League y los Winnipeg Blue Bombers.

El Servicio de Policía de Regina dijo en un comunicado de prensa que con la ayuda de Mounties, estaba trabajando en varios frentes para localizar y arrestar a los sospechosos y había “desplegado recursos adicionales para la seguridad pública en toda la ciudad, incluido el partido de fútbol en el Estadio Mosaic”.

La alerta emitida por primera vez por Melfort, Saskatchewan RCMP alrededor de las 7 a.m. se extendió horas más tarde para cubrir Manitoba y Alberta, ya que los dos sospechosos seguían prófugos.

Damien Sanderson, de 31 años, fue descrito como de cinco pies y siete pulgadas de alto y 155 libras, y Myles Sanderson, de 30, como de seis pies y uno y 200 libras. Ambos tienen cabello negro y ojos marrones y pueden conducir un Nissan Rogue negro.

La Autoridad de Salud de Saskatchewan aseguró que varios pacientes estaban siendo tratados en varios sitios.

“Se emitió un llamado para personal adicional para responder a la afluencia de víctimas”, manifestó la portavoz de la autoridad, Anne Linemann, en un correo electrónico.

Mark Oddan, portavoz de STARS Air Ambulance, dijo que se enviaron dos helicópteros desde Saskatoon y otro desde Regina.

Constató que dos llevaron pacientes al Royal University Hospital en Saskatoon, mientras que el tercero llevó a un paciente a la Royal University desde un hospital en Melfort, a poca distancia al sureste de Weldon.

Oddan adelantó que debido a las leyes de privacidad, no podía revelar información sobre sus edades, géneros o condiciones.