México: video revela presunta entrega de sobornos a legisladores

MÉXICO - Al principio del video los hombres cuentan el dinero que está en una bolsa de plástico. Son cinco filas de billetes que parecen de 200 y 500 pesos.

Pero eso no es todo: después siguen abriendo uno tras otro los empaques similares que luego meten en una maleta negra.

“¿Entonces, visita próxima? O… -No sé, ahora sí no me han dicho… Ves que te dije, igual por ahí por el jueves, pero… “, se escucha en audio.

Las imágenes fueron difundidas en una cuenta con el nombre de hermano del extitular de pemex Emilio Lozoya, actualmente preso pero en calidad de testigo colaborador, aunque su defensa niega que pertenezca a él.

Y son acompañadas de un texto que asegura que son la prueba de que parte de los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrech presuntamente se entregaron a legisladores para asegurar la aprobación de las reformas impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto.

El exfuncionario del primer círculo de Peña Nieto colaborará con la justicia mexicana en un caso de corrupción.

En la grabación de poco más de cuatro minutos aparecen recibiendo el efectivo el exsecretario del Senado, Rafael Caraveo, y Guillermo Gutiérrez, colaborador del ahora gobernador de Querétaro, quien lo destituyó al enterarse de la noticia.

La Fiscalía mexicana aseguró que este video es diferente a las grabaciones que el exdirector de Petróleos Mexicanos presentó en su denuncia contra el expresidente Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Justo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a hacer públicas estas evidencia.

"Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video", dijo el mandatario.

Hasta ahora ninguno de los que aparecen en el video han dado a conocer su postura sobre este escándalo.