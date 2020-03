Comerciantes informales en capital mexicana luchan ante restricciones para evitar contagios

MÉXICO - Sobrevivir a las calles desiertas por las medidas contra el COVID-19 no es una tarea fácil, y menos para los pequeños y medianos comerciantes que, como Anabel, tienen que vivir al día.

A pesar de la falta de clientes, ella decidió continuar con su venta de tamales, porque, dice, no tiene otro antídoto para poder resistir.

"Se siente uno mal porque no tenemos los mismos ingresos para cuarentena, y uno tiene que salir a trabajar para sacar el pan de cada día", dice Anabel.

Y es que desde este lunes, en Ciudad de México pausaron actividades en cines, museos, teatros y gimnasios; además, diversas empresas se sumaron al trabajo desde casa, lo que disminuyó visiblemente la actividad comercial.

"Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos; estamos evaluando todos los días para seguir tomando decisiones, sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias", dijo el fin de semana Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México.

En tiempos de COVID-19 otros han decidido reinventarse. El centro deportivo Vista Fitness Center se vio obligado a adaptar todas sus clases a una versión virtual, fórmula que, dicen, les ha funcionado ante la adversidad.

"Al final no sabemos que haya estímulos fiscales para los negocios, entonces nosotros tenemos que seguir pagando servicios, renta, salarios y, si no tenemos ingresos, no tendríamos cómo sobrevivir a esos costos", explica David Cureño, entrenador.

Otro tipo de negocios también han decidido suspender sus servicios, tal es el caso de estéticas y pequeños restaurantes, lo que ya refleja severas pérdidas económicas.

“Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal", subraya Andrés Manuel López Obrador.

El presidente mexicano advirtió que no habrá condonaciones de impuestos para las grandes empresas, ya que solo se concentrarán en apoyar principalmente a un sector de la población.

"Si tenemos que rescatar a alguien, ¿a quién tenemos que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres”, insistió López Obrador.

Centros nocturnos y salones de fiestas también se vieron obligados a cerrar, situación que no aplicó en zonas turísticas, donde los viajeros se divierten a la orilla del mar, pero en medio de una pandemia.