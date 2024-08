La Universidad de Nevada en Las Vegas reabrirá el edificio donde ocurrió el tiroteo mortal de 2023

Cuando los estudiantes de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV) regresen al Frank & Estella Beam Hall para clases en dos semanas, nada debería verse muy diferente de diciembre pasado, antes de que el edificio fuera cerrado después de un tiroteo que resultó en la muerte de tres profesores y dejó a otro gravemente herido.

Durante meses, la universidad ha trabajado para borrar cualquier rastro de daño físico que haya quedado tras el tiroteo del 6 de diciembre, al mismo tiempo que se esfuerza para que los estudiantes, profesores y personal se sientan más a gusto en el edificio y evitar que vuelvan a sufrir traumas, dijo Musa Pam, vicepresidente asociado de gestión de instalaciones, durante una conferencia de prensa el martes. Fue la primera vez que el edificio se abrió al público desde el tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Este otoño, se impartirán 160 clases en el Beam Hall, aproximadamente la mitad de las que se ofrecerían normalmente. Un portavoz de la UNLV dijo que cada una de las clases programadas para el Beam Hall también se ofrecerá en otro edificio del campus para dar cabida a los estudiantes que todavía se sienten incómodos estando dentro de las instalaciones.

Arnold Vásquez, director interino de los Servicios Policiales de la Universidad, Comando Sur, y Pam, hablaron sobre las mejoras de seguridad que se han realizado en el Beam Hall en preparación para el semestre de otoño. Estas incluyen:

Cámaras de vigilancia instaladas en el exterior de los ascensores en todos los pisos. Nuevos teléfonos equipados con capacidades mejoradas de notificación de emergencia que pueden transmitir actualizaciones o instrucciones. Los teléfonos están fijados a las paredes de las aulas. Oficiales de seguridad armados en el primer y segundo piso.

Además, a los pisos tercero, cuarto y quinto, que albergan las oficinas de los profesores, ahora solo se podrá acceder a través de escaleras o ascensores utilizando una tarjeta de acceso o una llave.

Las nuevas medidas de seguridad se combinan con una "presencia reforzada y aumentada" de la policía universitaria con patrullas constantes en todo el campus y en eventos especiales.

La UNLV ha gastado aproximadamente $2.5 millones en reparaciones y mejoras de seguridad en todo el campus, incluido el Beam Hall, y $1 millón adicionales en los últimos meses para mejorar la iluminación en toda la universidad, dijeron los funcionarios en un comunicado el martes. El Sistema de Educación Superior de Nevada está utilizando $2.6 millones en fondos de subvención para mejoras de seguridad en toda su institución, incluidos los agentes de seguridad privados estacionados en el Beam Hall.

El presidente de la UNLV, Keith Whitfield, planea pedirle en 2025 a la Legislatura $38 millones en fondos para más mejoras de seguridad.

Pero incluso si estas nuevas medidas de seguridad hubieran estado en vigor antes del tiroteo, Whitfield indicó que no cree que hubieran evitado que ocurriera el incidente.

"Odio decir eso. Decir que algo podría haber detenido a alguien que vino a hacer el mal es muy, muy difícil", mencionó.

Después del tiroteo, hubo sugerencias de que la UNLV cerrara el campus a todos los visitantes, pero Whitfield descartó esa idea. Durante la conferencia de prensa del martes, dijo que no solo no es viable para una institución de investigación urbana como la UNLV, sino que además "no es un factor disuasorio tan grande como se podría pensar".

Pero tiene la esperanza de que las mejoras que la universidad realizó desde el tiroteo ayudarán a brindarles tranquilidad a los estudiantes y al personal mientras se preparan para el inicio del semestre de otoño.

"A medida que pase el tiempo, nunca olvidaremos lo que sucedió, pero lo pondremos, con suerte, en una perspectiva adecuada, para que los estudiantes aún puedan sentirse muy seguros aquí y puedan lograr sus sueños que los llevarán a tener mayores oportunidades", expresó Whitfield.

Vásquez insta a las personas a que se pongan en contacto con las autoridades si ven o escuchan algo sospechoso.

"No nos molestará una llamada telefónica… así que, por favor, llámenos. Es nuestro trabajo. Nosotros iremos, nos ocuparemos de eso, lo resolveremos", indicó.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.