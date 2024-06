Todo lo que debes saber de las primarias estatales de Nevada

WASHINGTON-Los votantes del estado clave de Nevada acuden a las urnas por segunda (o, en algunos casos, tercera) vez este año para seleccionar a los candidatos que se presentarán en una de las contiendas legislativas más competitivas de este otoño.

Después de celebrar las primarias presidenciales y un caucus presidencial en febrero, los nevadenses votarán en las primarias para el Congreso y la legislatura estatal el martes. La delegación del Congreso del estado está compuesta actualmente por cinco demócratas y un republicano. Las contiendas más importantes del martes incluyen las primarias republicanas para el Senado y en los tres distritos del Congreso controlados por los demócratas.

La senadora Jacky Rosen, cuyo escaño probablemente estará entre los clave para determinar el equilibrio de poder en el Senado en otoño, se enfrenta a dos contrincantes demócratas: el director de programas Troy Walker y el defensor de los contribuyentes Mike Schaefer. Ha recaudado mucho más que sus oponentes actuales y potenciales, con más de 10 millones de dólares disponibles. El siguiente candidato mejor financiado, el republicano Sam Brown, ha recaudado 7 millones de dólares en este ciclo y ha gastado 4,6 millones en ello.

Brown, un veterano del ejército que buscó sin éxito la nominación para el Senado en Nevada en el ciclo pasado, y el ex embajador en Islandia Jeff Gunter son los únicos dos candidatos republicanos al Senado que han recaudado al menos $1 millón. Brown tiene más apoyo del partido, con el respaldo del gobernador republicano del estado, Joe Lombardo, y el respaldo del Comité Senatorial Nacional Republicano. El abarrotado campo también incluye a Jim Marchant, un destacado partidario del ex presidente Donald Trump y promotor de la falsa narrativa sobre el fraude en las elecciones de 2020. Trump aún no ha respaldado a ningún candidato en la carrera.

También hay carreras clave para los distritos congresuales 1, 3 y 4 de Nevada en el lado republicano. Esos tres distritos incluyen al menos parte del condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas, y actualmente están representados por los titulares demócratas Dina Titus, Susie Lee y Steven Horsford. El titular en el segundo distrito, Mark Amodei, se enfrenta a un rival con poca financiación y los demócratas no están presentando un candidato en el distrito conservador.

El 1.º distrito se considera el más seguro para el titular, ya que Titus es el representante demócrata con más años en el cargo en el estado y tuvo uno de los mayores márgenes de victoria en 2022, con 6 puntos porcentuales. Aun así, eso no ha impedido que el empresario Flemming Larsen le haya prestado a su campaña 1,5 millones de dólares. El campo también incluye a Mark Robertson, un coronel retirado del ejército que perdió ante Titus en 2022.

Hay siete republicanos que buscan la nominación en el 3.º distrito, que es potencialmente la carrera más competitiva del estado. El principal recaudador de fondos es el extesorero del estado de Nevada, Daniel Schwartz. Entre sus oponentes se encuentra la exsenadora estatal Elizabeth Helgelien, que se presenta como una firme partidaria de Trump con el respaldo de Marchant y los asesores de Trump Roger Stone y Michael Flynn.

El 4.º distrito tiene el campo más pequeño, con solo tres candidatos. El asesor financiero y veterano David Flippo ha gastado poco más que el exalcalde de North Las Vegas, John Lee. Lee también sirvió anteriormente en la legislatura estatal como demócrata (cambió su afiliación partidaria al Partido Republicano en 2022). Flippo buscó un escaño en la asamblea estatal en 2022, pero no llegó a las primarias republicanas.

A continuación, se muestra un vistazo a lo que se puede esperar en la noche de las primarias:

DÍA DE LAS PRIMARIAS

Las primarias estatales de Nevada se llevarán a cabo el martes. Las urnas cierran a las 10:00 p. m., hora del Este de EE. UU.

QUÉ HAY EN LA BOLETA

The Associated Press brindará cobertura de las votaciones y declarará a los ganadores en 43 primarias disputadas para el Senado, la Cámara de Representantes, el Senado estatal, la Asamblea estatal y el comisionado del condado de Washoe. Las contiendas clave son las primarias demócratas y republicanas para el Senado, así como las primarias republicanas para los distritos 1, 3 y 4 de la Cámara de Representantes.

QUIÉN PUEDE VOTAR

Los miembros registrados del partido solo pueden votar en las primarias de su propio partido. En otras palabras, los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas o viceversa. Nevada también tiene registro el mismo día, lo que permite que los nuevos votantes se registren para las urnas el martes o durante el período de votación anticipada.

NOTAS SOBRE LA DECISIÓN

El condado más importante en las elecciones estatales (y en la mayoría de las contiendas por el Congreso) es el condado de Clark, donde viven casi 3 de cada 4 residentes de Nevada. Los distritos 1 y 3 se encuentran íntegramente en Clark, mientras que el 4 incluye los suburbios del norte de Las Vegas y al menos parte de otros cinco condados.

Nevada se encuentra, en general, entre los estados con un recuento más lento. Todos los votantes de Nevada reciben automáticamente una boleta por correo, a menos que opten por no hacerlo, y los funcionarios del condado aceptarán las boletas por correo hasta cuatro días después del día de la elección, siempre que tengan el matasellos del día de la elección o antes. Dado que las boletas por correo seguirán llegando hasta el 15 de junio, una contienda reñida en la que la cantidad de boletas por correo pueda afectar el resultado podría retrasar la convocatoria de una contienda.

Este año, el secretario de estado ha alentado a los condados a comenzar a tabular los votos en persona el día de la elección y las boletas por correo que llegan antes del día de la elección durante el período de votación anticipada. Estas recomendaciones tienen como objetivo conducir a la publicación de más resultados más rápidamente. La votación anticipada comenzó el 25 de mayo y finalizó el 7 de junio.

Independientemente de la cantidad de votos que se tabulen al cierre de las urnas, Nevada no publicará ningún resultado hasta que el último votante en la fila al cierre de las urnas haya emitido su voto. Debido a esta regla, el estado a menudo necesitará al menos una hora después del cierre de las urnas para garantizar que todos tengan la oportunidad de votar antes de publicar los resultados iniciales.

Las papeletas incluyen una opción de “ninguno de estos candidatos” (una selección que los votantes republicanos hicieron en una escala notable en las primarias presidenciales de febrero). Sin embargo, en el caso de que el candidato con más votos en una primaria sea “ninguno de estos candidatos”, el segundo candidato con más votos avanzaría a las elecciones generales y, por lo tanto, AP declararía a ese candidato como ganador.

La AP no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás cerrar la brecha. Si no se ha declarado una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, la AP dejará en claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Nevada no tiene una ley de recuento automático, pero los candidatos pueden solicitar y pagar un recuento dentro de los tres días posteriores a los escrutinios del condado o del estado.

¿CÓMO SE VEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS VOTOS ANTICIPADOS?

Al 1 de enero, había 2.278.385 votantes registrados en Nevada. De ellos, el 31% eran demócratas, el 28% republicanos y el 34% independientes.

En las primarias presidenciales de febrero, la participación fue del 19% de los aproximadamente 703.000 votantes registrados en las primarias demócratas y del 13% de los aproximadamente 639.000 votantes registrados en las primarias republicanas. Los republicanos de Nevada celebraron tanto una primaria como una asamblea electoral en febrero, y aunque los republicanos registrados pudieron votar en ambas, Trump solo presentó una solicitud para las asambleas electorales. Aproximadamente el 90% de los votos demócratas y el 85% de los votos republicanos en las elecciones primarias se emitieron por correo o antes del día de las elecciones.

Además de un período de votación anticipada en persona de una semana, todos los votantes registrados en Nevada reciben una boleta de votación primaria por correo, a menos que opten por no hacerlo. Hasta el 5 de junio, un total de 188.846 personas habían emitido su voto antes del día de las elecciones. Alrededor del 45% lo hicieron en las primarias demócratas y el 40% en las primarias republicanas.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EL CONTEO DE VOTOS?

En las primarias presidenciales del 6 de febrero, la AP informó por primera vez los resultados a las 11:37 p.m. ET, o una hora y 37 minutos después del cierre de las urnas. El recuento de la noche de las elecciones terminó a las 4:36 a.m. ET con aproximadamente el 84% del total de votos contados.

¿YA LLEGAMOS?

A partir del martes, faltan 147 días para las elecciones generales de noviembre.