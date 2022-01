Tercera función: festival de Las Vegas “When We Were Young” anuncia nueva fecha

El nuevo festival de Las Vegas, When We Were Young, agregó una tercera fecha debido a la abrumadora demanda por entradas, anunció el festival el lunes

El festival ahora se llevará a cabo el sábado 22 de octubre y el domingo 23 de octubre de 2022 en Las Vegas Festival Grounds.

La preventa será el 31 de enero.

"A todos los que no pudieron obtener un boleto en el primer intento. Ahora es tu oportunidad. ¡Hemos decidido agregar el Día 3! Misma alineación. Regístrese para la preventa. Lunes 31 de enero a las 10 a. m. PT. Si te registraste para el primer lanzamiento, no tienes que volver a registrarte", dijeron en una publicación de Twitter.

Los boletos de admisión general comienzan en $ 224.99, y los VIP cuestan $499.99.

Las entradas para la segunda fecha ya están a la venta y se pueden adquirir en la web.