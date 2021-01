Sisolak propone recortes a la educación de Nevada en nuevo presupuesto estatal

NEVADA - Las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus han afectado particularmente al estado, complicando la planificación del presupuesto en un lugar en el que no se aplican impuestos estatales sobre la renta a los residentes y depende de los ingresos de la industria del turismo y la hospitalidad.

El gobernador Steve Sisolak publicó el presupuesto el lunes que no incluye nuevos impuestos y $187 millones menos en gastos estatales de lo que propuso antes del inicio del último ciclo de dos años en 2019.

El presupuesto propone recortes tanto para la educación K-12 como para la educación superior y aumenta los fondos para el cuidado de la salud a medida que aumenta la pandemia y más trabajadores despedidos se inscriben en Medicaid.

Describe $8.7 mil millones en gastos estatales de 2021 a 2023 y proyecta que el estado recaudará $4.2 mil millones y $4.5 mil millones en los próximos dos años presupuestarios, respectivamente.

Eso es menos de $9 mil millones en ingresos del fondo general que el estado inicialmente proyectó para el periodo 2019-2021, pero más de los $7.7 mil millones proyectados en junio de 2020 en medio de la pandemia.

El plan de gastos se basa en proyecciones emitidas por un panel de cinco miembros que publica pronósticos dos veces al año y, en diciembre, proyectó que podría tomar hasta 2023 para que los ingresos tributarios repunten a niveles prepandémicos.

Los miembros del panel dijeron que la distribución de vacunas pendiente y la recuperación anticipada permitirían que la economía de Nevada, y los ingresos fiscales estatales, se recuperarán después de una caída en picada del 2020, pero enfatizaron que los pronósticos eran meras conjeturas debido a la trayectoria impredecible de la pandemia.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada anunció que ya los educadores pueden sacar citas para vacunarse, lo que llena de esperanza a profesores, padres y alumnos.

El presupuesto de Sisolak se basa en esos "mejores ingresos proyectados" y fondos federales adicionales para mantener la mayor parte del gasto estatal, pero proyecta $500 millones menos en ingresos que los pronosticados en el ciclo 2019-2021.

Combinados, las proyecciones de ingresos recuperados y el alivio federal le permitieron al gobernador evitar recortes generales del 12% que pidió a las agencias estatales que se prepararan.

El presupuesto proyecta más de $27 mil millones en gastos en total, tanto de fuentes estatales como federales, un aumento del 5% con respecto a los dos años anteriores. La Legislatura se reunirá en febrero para deliberar sobre el presupuesto antes de devolverlo al gobernador.

A continuación, se muestran algunos aspectos destacados de la propuesta:

EDUCACIÓN

El presupuesto propone $7 mil millones en gastos de educación de 2021 a 2023, utilizando una combinación de fondos locales, estatales y federales. El total es $130 millones menos que el presupuesto 2019-2021.

El estado planea disminuir la cantidad que asigna de su fondo general a la educación superior en $80 millones y dependerá de más de $450 millones en ayuda federal que el gobierno federal asignó a la educación en diciembre de 2020.

El presupuesto también propone retrasar los cambios a la financiación de educación K -12 hasta el ciclo presupuestario 2023-2025 para reducir gastos. El presupuesto asume que la matrícula K-12 permanecerá plana.

CUIDADO DE LA SALUD

La inscripción en Medicaid se disparó durante la pandemia; en noviembre, se inscribieron alrededor de 761,000 residentes de Nevada, aproximadamente 1 de cada 4, un número significativamente mayor que los 641,000 que el estado proyectó en su último ciclo presupuestario.

El presupuesto proyecta que el estado gastará más del 20% en los próximos dos años que entre 2019 y 2021, incluidos aproximadamente $440 millones para el crecimiento de la carga de casos y la inflación.

El presupuesto prevé que el crecimiento de la carga de casos se desacelere al 2.2% durante los próximos dos años según las cifras proporcionadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

FONDOS FEDERALES

Los funcionarios estatales enfatizaron la dificultad de elaborar un presupuesto debido a preguntas sobre el alivio federal del coronavirus y las reglas que rigen su uso.

El presupuesto depende de un aumento de $845 millones en fondos federales como parte del paquete de ayuda aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump el 27 de diciembre, pero la jefa de gabinete de Sisolak, Michelle White, dijo que ella y la Oficina de Finanzas del Gobernador eran optimistas de que la administración de Biden aprobaría un alivio adicional para los gobiernos estatales y locales que permitirían a la Legislatura revertir algunos de los recortes propuestos en el presupuesto del gobernador.

El presupuesto no está equilibrado basándose en supuestos sobre dólares de ayuda adicionales. “El enfoque del gobernador fue, 'No tenemos un colchón; no podemos equivocarnos'. Así que usaremos las cantidades que tenemos frente a nosotros y, con suerte, las aumentaremos y complementaremos a medida que avanzamos", dijo White.

TRABAJADORES ESTATALES

Los planes de Sisolak de recortar el gasto suspendiendo y congelar los salarios de los trabajadores estatales provocaron una demanda de la rama de Nevada de la Federación Estadounidense de Empleados Municipales del Condado Estatal (AFSCME).

Acusaron a Sisolak de violar la ley de negociación colectiva del estado y tratar de equilibrar el presupuesto del estado sobre las espaldas de sus trabajadores, antes de finalmente desestimar su demanda.

La Legislatura revirtió parcialmente su decisión en una sesión especial de verano, limitando la duración de las licencias de un día por mes a seis meses en lugar de un año completo; el presupuesto no propone congelamientos salariales o licencias para el ciclo presupuestario de dos años.