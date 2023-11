Soldado de la Guardia Nacional de Nevada fallece en accidente automovilístico

LAS VEGAS- La Guardia Nacional del Ejercito de Nevada informó sobre la muerte de uno de sus soldados, el sargento Cameron Estes, de 33 años, este pasado fin de semana.



Según el comunicado, Estes murió en un accidente automovilístico cerca de Ely, Nevada, mientras viajaba rumbo a la “Academia Battle Born Youth Challenge”, donde trabajó como líder de equipo en el programa de avance para jóvenes de secundaria.



“Era carismático, divertido, el tipo de persona que te daría la camiseta que llevaba si la necesitaras. No creo que haya nadie que conozca a quien no le agradará. Se llevaba bien con todos”, dijo el sargento primero Samuel Boyd.



El comunicado no reveló más detalles sobre el deceso.

Sargento Cameron Estes

Estes ingresó al ejército en 2012 como médico de caballería y fue enviado a Afganistán en 2013 en apoyo a la Operación Libertad Duradera.



Durante su carrera militar recibió una medalla de encomio, tres medallas de logros y la insignia de acción de combate del ejército.



El soldado deja atrás a su esposa Brenda, y sus tres hijas, Italia de 8 años, Amelia de 7, y Raelynn de 1.