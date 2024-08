Robert Telles cuenta su versión al jurado durante juicio por asesinato de periodista de Las Vegas

LAS VEGAS— Un ex funcionario electo demócrata del área de Las Vegas ha insistido a periodistas y jueces durante meses que quiere contar su historia al jurado que decidirá si va a prisión o sale libre por el asesinato de un periodista de investigación que escribió artículos críticos de él y su conducta en el lugar de trabajo

El miércoles, el acusado de asesinato Robert Telles tendrá su oportunidad.

"Ha dicho que va a contar su historia sobre él. "Yo esperaba que contara esa historia mañana", dijo el abogado defensor de Telles, Robert Draskovich, a los periodistas el martes después de que Telles le dijera a su juez de primera instancia de Nevada que sabe que no tiene obligación de testificar. Telles, un abogado que alguna vez fue administrador de propiedades no reclamadas del condado de Clark, ha estado encarcelado durante casi dos años mientras se prepara para el juicio. Ha dicho que no mató al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, pero no dijo durante las entrevistas en la cárcel con The Associated Press y otros medios qué estaba haciendo el 2 de septiembre de 2022, el día en que German fue asesinado. Con el jurado fuera de la sala del tribunal, la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Michelle Leavitt, interrogó a Telles durante varios minutos sobre si quería responder a las preguntas bajo juramento de los fiscales. Después de presentar 28 testigos y cientos de páginas de fotos, informes policiales y pruebas en video en su contra, "Sr. Telles, usted entiende que ha escuchado todas las pruebas que el estado tiene la intención de presentar en este caso", dijo la jueza. “¿Entiende que no se le puede obligar a testificar en este asunto?”

“Sí, señoría”, respondió Telles.

Draskovich y el abogado adjunto Michael Horvath dijeron fuera del tribunal que le aconsejaron a Telles que no testificara, pero él ha insistido.

“Este es un caso muy difícil para la defensa”, observó Joshua Tomsheck, un ex fiscal veterano que ahora es abogado defensor en Las Vegas. No tiene ninguna conexión con el caso Telles.

“Creo que el estado hizo un muy buen trabajo al aislar de qué se trata el caso”, dijo Tomsheck. La fiscal Pamela Weckerly, en su declaración de apertura el 14 de agosto, pidió al jurado que se mantuviera centrado en el asesinato de German y no en otras cuestiones. “Al final, este caso no se trata de política”, dijo. “No se trata de una supuesta relación inapropiada. Se trata simplemente de asesinato”.

La defensa podría llamar a otros tres testigos, dijo Draskovich el martes, incluido un testigo que podría corroborar la versión de Telles de que visitó un gimnasio local el día del asesinato. Se espera que Telles sea la última persona citada en el caso de la defensa, dijo el abogado. No se ha programado la comparecencia de ningún familiar o testigo de carácter. El testimonio de Telles podría durar más de un día.

"Tiene derecho a su defensa", dijo Draskovich a los periodistas. "Ésta es la defensa que quiere presentar".

Un psicólogo clínico y forense testificó para la defensa que los cortes encontrados en las muñecas de Telles cuando fue arrestado en su casa por la policía de Las Vegas no deben interpretarse como una señal de conciencia culpable. Mark Chambers, reconoció que tales heridas podrían haber sido un intento de generar compasión. Gran parte de lo que el jurado y el público han escuchado pesa en contra de Telles. Tenía vínculos familiares con un todoterreno marrón visto en el vecindario de German aproximadamente en el momento en que German fue asesinado. La policía encontró en el teléfono celular y la computadora de Telles cientos de fotos de la casa de German y varias páginas de los registros de identidad de German, incluyendo sellos de tiempo que mostraban que habían sido recopilados solo unas semanas antes del asesinato.

En la casa de Telles, la policía encontró trozos cortados de un sombrero de paja ancho y una zapatilla deportiva gris que parecían los que usaba una persona captada en un video de seguridad del vecindario que vestía una camisa naranja de manga larga de gran tamaño, llevaba una gran cartera de tela y fue vista deslizándose hacia un patio lateral de la casa de German antes de que el reportero fuera emboscado y dejado muerto en un charco de sangre.

El otro testigo de la defensa el martes fue una mujer que testificó que llamó a la policía después de ver un video de vigilancia en un reportaje de noticias que mostraba a un hombre caminando cerca de la casa de German con un traje naranja. Dijo que el hombre se parecía a alguien que había visto en un parque unos días antes del asesinato.

El robo no fue un motivo aparente del asesinato, dijeron los fiscales. El jurado se enteró de que la billetera, el dinero, las llaves del auto y el teléfono celular de German todavía estaban en los bolsillos de sus pantalones cortos.

En la casa de German no había nada extraño, aunque la puerta del garaje permanecía abierta, para desconcierto de sus vecinos del otro lado de la calle. Lloraron en el estrado de los testigos al recordar que encontraron su cuerpo al día siguiente.

Ni una camiseta naranja ni un arma homicida se presentaron como prueba.

Los fiscales alegan que Telles tuvo la motivación de matar después de que German escribiera artículos para el Las Vegas Review-Journal sobre una oficina del condado en Turmoil, incluidas acusaciones de que Telles tenía una relación inapropiada con una compañera de trabajo. Telles perdió su candidatura a la reelección como administrador público y tutor del condado de Clark, y se burló de German y del periódico en las redes sociales.

Telles se quejó de que estaba siendo víctima de una red inmobiliaria política y social de la “vieja guardia” por tratar de luchar contra la corrupción que vio en su oficina.

Un detective de la unidad de inteligencia policial que estaba investigando esas acusaciones, Derek Jappe, también se convirtió en una figura clave en el arresto de Telles varios días después del asesinato. A través del interrogatorio de los testigos de la acusación, Draskovich ha demostrado que Telles cree que Jappe influyó en la investigación del asesinato en su contra.

"No me interesa nada más que la justicia, la equidad y ser una buena persona", dijo Telles a German en una entrevista de audio emitida con un artículo del Review-Journal de mayo de 2022 sobre la oficina del administrador público. "Es increíble hasta dónde están llegando… para intentar arruinar mi vida personal".

German pasó 44 años cubriendo a los mafiosos y funcionarios públicos de Las Vegas en Las Vegas Sun y luego en el Review-Journal más amplio. Unos 10 de sus familiares y amigos han asistido cada día al juicio de Telles. Se han negado a hablar con los medios.