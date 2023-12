Residentes en Las Vegas se refugian en la fe por la Virgen de Guadalupe

LAS VEGAS-Con danza azteca, flores, cánticos y rezos, cientos de residentes de Las Vegas honran este año a la Virgen de Guadalupe, en agradecimiento a los favores concedidos.

Este 12 de diciembre es su cumpleaños, pero desde un día antes empezaron las celebraciones y la velada para esperar las 12 de la medianoche y cantarle las "Mañanitas" a la Virgen morena.

Tras los últimos acontecimientos en Las Vegas, unos con desenlace trágico como el tiroteo mortal en la UNLV, los devotos de esta ciudad hoy más que nunca se refugian en la fe por su patrona.

Una de ellas es Guadalupe Torres que este año tiene mucho que agradecer, pues asegura que la Virgen le concedió el milagro de la sanación.

"Hace cuatro meses recibí un trasplante de riñón, y hace una semana me sacaron sangre y me dijeron que los glóbulos blancos estaban bajos para un trasplante porque me puedo enfermar muy fácil, allí fue cuando le empecé a danzar a la Virgen, como en los últimos seis años, y el día de hoy me dicen que están normales y todo está de vuelta, como debe de estar", dijo Torres.

Teresa González hoy agradece que la Virgen le devolvió a su hija desaparecida. "Desde cuando me devolviste a mi hija me hice guadalupana y lo voy a hacer hastaa el día de mi muerte, y me llevaré tu medalla cuando tu hijo me lleve", González.