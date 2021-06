Republicano presente en asalto al Capitolio se postulará a gobernador de Nevada

Las Vegas - Un abogado del norte de Nevada que cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y se encontraba fuera del Capitolio de Estados Unidos el día en que fue asaltado violentamente, anunció que se postula para gobernador.

El republicano Joey Gilbert le dijo a una audiencia en el Hotel Ahern en Las Vegas durante el fin de semana que planeaba desafiar al gobernador demócrata Steve Sisolak en la carrera para gobernador de Nevada en 2022, según un video del evento publicado en Facebook.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La asistente de Gilbert, Andrea Wexelblatt, dijo que no estaba disponible para comentar el martes, pero confirmó su anuncio de campaña a The Associated Press.

Gilbert, un exboxeador profesional, dijo en sus comentarios el sábado que creía que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020 y "seguía siendo nuestro presidente". "Permítanme decir esto: si la integridad electoral no es el problema número uno de estos tipos que se postulan, entonces están perdidos, confundidos o son demasiado estúpidos para postularse", dijo, refiriéndose a otros republicanos que pretenden postularse.

Colocó las acusaciones de fraude electoral en el centro de su campaña, afirmó falsamente que las vacunas COVID-19 no estaban probadas e instó a las personas a no tomarlas. También se refirió al coronavirus como un "plandemia", utilizando un término que sugiere que la pandemia se creó intencionalmente.

La vacuna contra el coronavirus se ha administrado a millones de personas en todo el mundo, la gran mayoría de las cuales no han experimentado efectos secundarios. La investigación ha demostrado que las vacunas COVID-19 aprobadas para uso de emergencia por los funcionarios de salud federales previenen enfermedades graves causadas por el coronavirus.

Gilbert se une al alguacil de la policía de Las Vegas, Joe Lombardo, al alcalde de North Las Vegas, John Lee, y al médico de Gardnerville, Fred Simon, en el campo de las primarias republicanas para gobernador del estado.

El representante de los Estados Unidos, Mark Amodei, ha dicho que está considerando una carrera contra Sisolak y además de que el exsenador de Estados Unidos, Dean Heller, le informó que él también lo estaba considerando. Amodei y Heller, ambos republicanos, no han anunciado ninguna decisión todavía.

Gilbert fue anunciado como orador de un "MAGA Freedom Rally", organizado por el comité de acción política antivacunas United Medical Freedom, a una cuadra del Capitolio de Estados Unidos el día de la insurrección del 6 de enero.

El periódico Reno Gazette Journal informó que Gilbert también había ido al Capitolio después de que se derribaran las barricadas y el edificio fuera invadido por cientos de partidarios de Trump; dijo en un video en su página de Facebook que no había entrado al Capitolio.

Gilbert no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre las acciones el 6 de enero y no ha sido acusado de ningún delito relacionado con la insurrección.