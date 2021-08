RENO - El distrito escolar del área de Reno en el norte de Nevada dijo que 80 personas estuvieron expuestas al coronavirus como resultado de que un padre enviara conscientemente a su hijo a la escuela dos días después de enterarse de que el estudiante había dado positivo por COVID-19.

El Distrito Escolar del Condado Washoe dijo en un comunicado el miércoles que el padre del "niño presuntamente contagiado que asistía a la escuela secundaria Marce Herz también había dado positivo y se negó a comunicarse con la escuela". No se dieron a conocer sus identidades.

Algunos estudiantes fueron enviados a casa en cuarentena, pero el distrito no especificó cuántos; se espera que los que no asistan a la escuela participen en aprendizaje desde hogar y se mantengan al día con el trabajo escolar, dijo el distrito.

El distrito instó a los padres y otras personas a cooperar con los investigadores de enfermedades. “Es imperativo que recopilemos información de casos positivos para reducir la transmisión en la comunidad".

Los estudiantes no vacunados enviados a casa pueden regresar a clases si toman una prueba de COVID-19 después de cinco días de cuarentena, dan negativo y no presentan síntomas, dijo el distrito. Los que estén completamente vacunados pueden regresar si no presentan síntomas y llevan su registro de vacunación para que una enfermera de la escuela lo valide, dijo el distrito.