Atacante de la UNLV envió cartas a 22 trabajadores universitarios antes de tiroteo mortal

El hombre armado que abrió fuego el miércoles en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, matando a tres personas, envió cartas a 22 "diferentes miembros del personal universitario en todo el país" antes del ataque, dijo la policía el jueves.

El alguacil del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, dijo que el sospechoso envió las cartas sin dirección de remitente.

Se encontró una sustancia en polvo blanco en uno de los sobres que fue interceptado por las autoridades, dijo McMahill. Posteriormente se descubrió que el polvo era inofensivo, dijo la policía.

El contenido de las cartas sigue sin estar claro, según McMahill.

McMahill dijo que las autoridades pudieron interceptar las 22 cartas enviadas desde una oficina de correos en la cercana Henderson, Nevada, después de haber examinado 14,000 piezas de correo.

Se ha contactado a los 22 destinatarios de las cartas, dijo McMahill. También alentó a "cualquier persona en el mundo de la educación" que pudiera recibir un sobre sellado sin remitente por correo a informarlo a las autoridades locales.

SOSPECHOSO TENÍA LISTA DE PROFESORES DE LA UNLV

El sospechoso, identificado como Anthony Polito, de 67 años, había solicitado múltiples trabajos dentro del sistema de educación superior de Nevada, incluso en la UNLV, dijo McMahill. Fue rechazado en todas las ocasiones.

Tenía una lista con él que contenía nombres de miembros de la facultad tanto en el campus de la UNLV como en la Universidad de Carolina del Este en Greenville, Carolina del Norte, donde trabajó de 2001 a 2017. McMahill dijo que el atacante estaba "buscando" a las personas en la lista.

"Los estudiantes no eran el objetivo aquí", dijo el jueves el presidente de la Comisión del Condado de Clark, Jim Gibson.

McMahill dijo que los funcionarios se han puesto en contacto con casi todos los de la lista para asegurarse de que estén bien, excepto un miembro del cuerpo docente de la ECU que se encuentra en un vuelo internacional.

Ninguno de los miembros de la facultad en la lista fue víctima del ataque, dijo McMahill a los periodistas el jueves.

CÓMO OCURRIÓ EL TIROTEO

El atacante llegó al campus a las 11:28 a.m. hora local y estacionó su auto, un Lexus 2007, en un estacionamiento al sur de Beam Hall a las 11:30 a.m. Entró a Beam Hall en la esquina sureste a las 11:33 a.m., dijo McMahill.

Los primeros disparos fueron reportados a la policía alrededor de las 11:45 a.m., agregó McMahill, y el primer oficial llegó al lugar 78 segundos después, dijo el jefe de policía de la Universidad, Adam García.

"Qué triste lo que se vive aquí en Estados Unidos", dijo el joven al borde del llanto en medio de la emergencia.

Dos oficiales, al escuchar disparos en Beam Hall, inmediatamente entraron "sin dudar" para encontrar y detener al atacante, dijo McMahill.

McMahill dijo que el sospechoso salió del edificio a las 11:55 a.m. y fue recibido por dos agentes vestidos de civil. El sospechoso recibió varios disparos antes de caer al suelo. Fue declarado muerto en el lugar.

QUÉ SE SABE DE LAS VÍCTIMAS

Dos de las tres víctimas asesinadas han sido identificadas como Patricia Navarro Velez, de 39 años, una puertorriqueña residente de Las Vegas que era profesora asistente de contabilidad y trabajaba en el cuarto piso de Beam Hall, y ChaJan "Jerry" Chang, de 64 años, residente de Henderson que era profesor de negocios y trabajaba en el tercer piso.

La identidad de la tercera víctima fallecida no ha sido revelada.

Una cuarta víctima se encuentra en condición potencialmente mortal en el Hospital Sunrise, dijo McMahill. Ha sido identificado como un hombre de 38 años que era profesor visitante en la UNLV.

ARMA USADA FUE COMPRADA LEGALMENTE

El motivo aún no está claro, dijo McMahill. La policía está revisando las cuentas de redes sociales y los dispositivos personales del sospechoso para localizar cualquier señal de advertencia. Se dijo que actuó solo.

El arma era una pistola Taurus de 9 mm, dijo McMahill. El atacante llevaba consigo 11 cargadores, nueve de ellos cargados, que fueron encontrados después del tiroteo en un portacargadores pegado a su cuerpo.

El arma fue comprada legalmente el año pasado, dijo McMahill.

En una búsqueda del apartamento del sospechoso con una orden judicial, dijo McMahill, los funcionarios encontraron una caja de pistola Taurus que coincidía con el arma que usó el hombre.

Los funcionarios también encontraron una silla con una flecha apuntando a un documento similar a su última voluntad y testamento, dijo McMahill. Los funcionarios no detallaron lo que había en el documento.

El sospechoso tenía dificultades económicas, dijo McMahill, lo que se determinó mediante un aviso de desalojo publicado en la puerta principal del apartamento. Estaba allí cuando llegó la policía.

McMahill dijo que no estaba seguro de otros planes de violencia además del ataque a la UNLV, pero agregó que estaba "contento de que [el atacante] no haya salido de la UNLV".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Rebecca Cohen para nuestra cadena hermana NBC News. Para más, entra aquí.