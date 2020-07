North Las Vegas ofrece asistencia para pagos de vivienda

La ciudad de North Las Vegas reveló convenios con organizaciones sin fines de lucro para ofrecer asistencia de vivienda a los residente que han enfrentado problemas debido a la pandemia del coronavirus.

La asistencia de vivienda es para aquellas personas que están enfrentando problemas y se espera evitar que la gente pierda su hogar o sean desalojados, ayuda que se dará dependiendo el promedio de ingresos anual que se tenía.

Para poder recibir la asistencia se necesita vivir dentro de los límites de North Las Vegas, un documento de morosidad por parte del rentero o compañía hipotecaria y documentación que pruebe las dificultades económicas.

Una de las organizaciones que ayuda con el pago de vivienda o de utilidades a corto plazo, es Nevada Partners, quien ofrecen ayuda de acuerdo con los límites establecidos de salario promedio en una vivienda.

Para pedir asistencia de corto plaza se pueden comunicar con Nevada Partners al 727-735-2924 o escribiendo un correo electrónico a mdumont@nevadapartners.org

Por otro lado, The Salvation Army y HELP of Southern Nevada ofrecen asistencia de vivienda y utilidades a largo plazo. Para recibir estas ayuda, el límite de salaría anual es menor que la asistencia a corto plazo.

Para pedir asistencia con The Salvation Army se puden comunicar al 702-870-4430, y para HELP of Southern Nevada se pueden comunicar al 702-369-4357 extensión 1867 o al 702-369-4357 extensión 1232, o escribir un correo electrónico a info@helpsonv.org