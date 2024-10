Nevada: emiten veredicto de $5,200 millones contra empresa de agua embotellada

Un jurado de Nevada otorgó una indemnización de $5,200 millones en la última demanda por una suma elevada contra una antigua empresa de agua embotellada con sede en Las Vegas que fue declarada responsable de causar daños hepáticos a los clientes antes de que fuera retirada de los estantes de las tiendas en 2021.

Un juicio de 12 días terminó con el veredicto el miércoles en el caso de negligencia y responsabilidad del producto contra AffinityLifestyles.com Inc. y su marca Real Water, según los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Clark. El jurado otorgó alrededor de $230 millones en daños compensatorios y $5,000 millones en daños punitivos a Hunter Brown y varios otros demandantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El abogado Will Kemp, que representa a los demandantes, dijo al Las Vegas Review-Journal que espera que la compañía de seguros de Real Water luche contra el pago de daños y perjuicios porque la empresa se declaró en quiebra.

AffinityLifestyles.com estaba dirigida por Brent Jones, quien se desempeñó como miembro republicano de la Asamblea estatal de Nevada de 2016 a 2018. Jones y los abogados de la empresa no respondieron de inmediato el jueves a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Los jurados ya han emitido veredictos separados contra la empresa, otorgando a los demandantes casi $3,100 millones en junio, $130 millones en febrero y $228 millones en octubre de 2023. A los jurados se les ha dicho que las pruebas encontraron que Real Water contenía hidrazina, una sustancia química utilizada en el combustible para cohetes que puede haberse introducido durante el tratamiento antes del embotellado.

Los abogados defensores han calificado a la empresa de negligente involuntaria, no imprudente, porque no sabía que había hidrazina en el agua y no sabía que debía realizar la prueba.

Kemp representa a otros demandantes en varias demandas civiles más que aún están pendientes contra la empresa.

Real Water se vendía en distintivas botellas cuadradas de color azul como agua potable "alcalinizada" tratada de primera calidad con propiedades desintoxicantes saludables. Se distribuía a tiendas de todo el suroeste, incluidos Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y el área de Los Ángeles, y también se entregaba a domicilio en botellas grandes, antes de que fuera retirada de los estantes en marzo de 2021.