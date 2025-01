Nevada finalmente da pasos para atender a personas que hablan inglés limitado

Después de años de lucha para conseguir financiación, las agencias de Nevada han comenzado a tomar medidas para implementar servicios lingüísticos, conocidos como "planes de acceso lingüístico", para aquellas personas con un dominio limitado del inglés, tal como lo exigen las leyes estatales y federales.

Y el estado ahora enfrenta el problema opuesto: las agencias no han solicitado tanto gasto para implementar los planes como el que aprobaron los legisladores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Desde la aprobación de la ley SB318 en 2021, las agencias estatales deben contar con planes de acceso lingüístico. Ese proyecto de ley se centró principalmente en garantizar que los distritos sanitarios tuvieran planes para garantizar que las personas con un dominio limitado del inglés tuvieran acceso a los servicios para frenar la propagación del COVID-19, pero también exigía que cada agencia del poder ejecutivo (juntas, comisiones, oficinas, consejos y departamentos) redactara planes de acceso lingüístico cada dos años. Estos planes pueden variar desde unas pocas páginas hasta más de una docena, desglosando la demografía de los clientes, los detalles de la implementación y las implicaciones presupuestarias.

Hasta ahora, las agencias estatales se han quejado de que la burocracia y la falta de financiación adecuada dificultan la implementación real de estos planes, a pesar de que no hacerlo constituye una violación de la ley estatal y de la Ley Federal de Derechos Civiles.

Para abordar ese problema, los legisladores aprobaron en 2023 la ley AB480, que reserva $25 millones del fondo general del estado para que las agencias desarrollen y publiquen planes de acceso al idioma. Esos fondos se pusieron a disposición en julio pasado y las agencias tienen hasta junio de 2025 para solicitar dinero.

"Al solicitar esta financiación, ahora tenemos los fondos para seguir adelante e implementar estas partes del plan", dijo Ciara Ressel, funcionaria de información pública del Departamento de Agricultura de Nevada.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 30% de los habitantes de Nevada habla un idioma distinto del inglés en casa, y la mayoría de ellos son hispanohablantes. Los que se comunican en "idiomas asiáticos y de las islas del Pacífico" se encuentran en segundo lugar. El senador demócrata de Las Vegas, Fabián Doñate, que patrocinó el proyecto de ley de 2021, dijo que lo hizo porque se dio cuenta de que había una gran necesidad de acceso lingüístico en todas las agencias gubernamentales que no se estaba satisfaciendo.

"Tuve que traducir para mi papá cuando le diagnosticaron diabetes. Esa ha sido mi guía durante mucho tiempo", expresó Doñate. "No tengo dudas de que también hay niños que han traducido para sus padres en el DMV o en otras situaciones", agregó.

Según la Oficina de Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés), que se encarga de aprobar los planes de acceso lingüístico de las agencias estatales, 97 agencias y juntas estatales han comenzado a implementar sus programas. Estos planes de acceso lingüístico incluyen todo, desde la traducción de documentos hasta la contratación de intérpretes internos y la recopilación de datos analíticos sobre la demografía de los electores.

La ONA, un departamento nuevo y relativamente pequeño que solo cuenta con tres empleados, ha enfrentado retrasos en la contratación del coordinador de acceso lingüístico responsable de organizar dichos planes. Elena Guerra, la coordinadora, no asumió su cargo hasta principios de 2024, aunque la financiación para el puesto se puso a disposición en octubre de 2023.

Mientras tanto, el costo de los programas de acceso lingüístico puede ser sorprendentemente alto. El Comité de Finanzas Interino de la Legislatura, por ejemplo, asignó a la División de Bienestar y Servicios de Apoyo de Nevada más de $2.4 millones para su plan de acceso lingüístico, que incluye la incorporación de servicios de interpretación en lenguaje de señas estadounidense y la provisión de traducciones en su sitio web en criollo haitiano, árabe, mandarín, ruso y farsi.

Las tarifas de un traductor pueden variar según el idioma o si traduce un documento o proporciona interpretación en vivo, pero la Asociación Estadounidense de Traductores recomienda un mínimo de 12 centavos por palabra. En Nevada, a los intérpretes judiciales se les paga un mínimo de $49 por hora.

Pero, según la ONA, hasta ahora sólo se han asignado unos $5 millones de los fondos designados por la AB480. Si las agencias no utilizan esos fondos para mediados de septiembre, el dinero restante volverá al fondo general del estado.

Aunque no se ha reservado una financiación consistente para los planes de acceso lingüístico en el futuro, muchas agencias estatales y la ONA dicen que los fondos del gasto único son suficientes para sostener sus planes en el futuro previsible.

El Departamento de Comercio e Industria, por ejemplo, al que se le asignaron $200,000 para su plan de acceso lingüístico, tiene la intención de utilizar los fondos para comprar tecnología de traducción automática que, según los funcionarios del organismo, minimizaría la necesidad de contratar intérpretes. La División de Bienestar y Servicios de Apoyo espera que la traducción de documentos y de sus sitios web sea una tarea única.

Muchas agencias ni siquiera necesitan solicitar fondos, ya que tienen suficiente dinero en sus presupuestos para implementar los planes por sí solas, dijo la directora de la ONA, Iris Ramos.

"Hasta ahora, todo va bien. Por lo tanto, es difícil decir si tendremos algún problema en el camino", afirmó Ramos.

Doñate y Ramos indican que los planes para buscar más fondos son inciertos. Doñate, sin embargo, informó que a través del proceso presupuestario, los legisladores pueden intentar asegurarse de que el dinero no regrese al fondo general y se utilice para futuras necesidades de acceso lingüístico.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.