Identifican a un líder supremacista blanco como uno de los reclusos muertos en la prisión de Ely

LAS VEGAS - Un líder de una pandilla supremacista blanca de Las Vegas fue identificado el miércoles como uno de los tres reclusos muertos en una pelea que dejó al menos otros nueve prisioneros heridos en la cárcel de máxima seguridad de Nevada en la zona rural de Ely.

Zackaria Luz y Connor Brown fueron dos de los reclusos que murieron el martes por la mañana en la prisión estatal de Ely, dijo el alguacil del condado de White Pine, Scott Henriod, en un comunicado. Añadió que los funcionarios no habían divulgado el nombre del tercer recluso porque todavía se intentaba contactar a sus familiares.

Luz, de 43 años, fue identificado como un líder callejero entre 23 presuntos miembros de la pandilla de prisión supremacista blanca Aryan Warriors en procedimientos judiciales en Las Vegas. Fue sentenciado el año pasado a al menos ocho años y seis meses de prisión por su condena por delitos graves de extorsión y falsificación.

Brown, de 22 años y oriundo de South Lake Tahoe, California, cumplía una condena de siete a 24 años por robo con uso de arma, según los registros de la prisión y los informes de prensa. Fue sentenciado en 2021 después de declararse culpable de apuñalar a un empleado de una gasolinera y a un cliente de un casino en el centro de Reno en 2020.

Las autoridades no han dicho qué provocó la violencia. Henriod indicó que los agentes del alguacil fueron convocados alrededor de las 9:40 a.m. del martes a la prisión. La declaración del alguacil no describió la pelea, las armas o las lesiones que recibieron los reclusos. Henriod y los funcionarios de la prisión aseguraron que se estaba llevando a cabo una investigación.

Los nombres de los reclusos heridos no se hicieron públicos y Henriod se negó a responder preguntas sobre sus lesiones y dónde estaban siendo tratados. Dijo que algunos fueron "trasladados en avión desde el área de Ely para recibir tratamiento médico".

Ningún funcionario de la cárcel resultó herido, indicó el Departamento de Prisiones de Nevada en un comunicado.

El portavoz de prisiones, William Quenga, no proporcionó detalles adicionales el miércoles en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por The Associated Press (AP).

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, exjefe republicano del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, no respondió a las preguntas de la AP enviadas a su asistente de prensa, Elizabeth Ray.

La prisión estatal de Ely es una de las seis de Nevada. Tiene casi 1,200 camas y alberga el corredor de la muerte del estado para asesinos convictos y una cámara de inyección letal que nunca se ha utilizado. Nevada no ha llevado a cabo una ejecución desde 2006.

Ely es una ciudad minera y ferroviaria de unos 4,000 residentes cerca de la frontera estatal entre Nevada y Utah, a unas 215 millas al norte de Las Vegas y a 265 millas al este de Reno. En todo el estado, Nevada suele albergar a unos 10,000 reclusos en seis centros penitenciarios. También tiene campamentos e instalaciones de vivienda de transición.

Las condiciones en las prisiones en Nevada han generado críticas de los reclusos y sus defensores, especialmente durante los veranos calurosos y los inviernos fríos. En diciembre de 2022, varios reclusos de la prisión estatal de Ely realizaron una huelga de hambre por lo que los defensores y algunos familiares describieron como condiciones inseguras y porciones de comida inadecuadas.

Los esfuerzos se estancaron antes de llegar a la Legislatura estatal el año pasado para responder a una auditoría que duró un año y que encontró deficiencias generalizadas en las políticas de uso de la fuerza en las prisiones.

Lombardo, en uno de sus primeros actos después de ser juramentado como gobernador en enero de 2023, volvió a contratar al actual director de prisiones estatales, James Dzurenda.

Eso siguió a varios meses tumultuosos marcados por la violencia entre reclusos, la escasez de personal, la fuga y recaptura días después de un condenado por el atentado con bomba en el estacionamiento de un casino del Strip de Las Vegas y la renuncia del jefe de prisiones que había ocupado el cargo durante casi tres años.

Dzurenda había renunciado en 2019 después de tres años como director de prisiones de Nevada y pasó a desempeñarse como consultor penitenciario en North Las Vegas y fue nombrado alguacil del condado de Nassau en Long Island en Nueva York.