El gobernador de Nevada publica un plan climático revisado y recibe una lluvia de críticas

La administración del gobernador Joe Lombardo publicó un nuevo plan climático estatal centrado en la producción de energía y el desarrollo económico.

Esto ocurre aproximadamente un año y medio después de que el republicano retirara de circulación la versión de su predecesor demócrata, destinada a abordar las emisiones de carbono y el cambio climático.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El "Plan de Innovación Climática de Nevada" es un documento de 33 páginas que "busca mitigar los patrones siempre cambiantes del medio ambiente al tiempo que considera las realidades económicas y la seguridad nacional".

En una declaración a The Nevada Independent, Lombardo dijo que el plan "marca un avance significativo en nuestra estrategia ambiental".

"Al aprovechar la energía limpia, mejorar la eficiencia energética y fomentar el crecimiento económico, estamos estableciendo a Nevada como líder en soluciones climáticas", indicó Lombardo en una declaración enviada por correo electrónico. "Al abordar estos desafíos ambientales a nivel local, podemos fortalecer el futuro de nuestro estado para las generaciones venideras", agregó.

Sin embargo, algunos de los que leyeron el plan criticaron su intención y dijeron que carece de objetivos específicos y viables y de plazos para lograrlos.

"Este documento no tiene datos, ni metas ni propuestas. Mira hacia atrás, a lo que ya se ha hecho, en lugar de trazar un camino a seguir para nuestro estado", expresó a The Nevada Independent en un correo electrónico el asambleísta demócrata de Las Vegas, Howard Watts, quien en la última sesión se ocupó de la política energética en su función de presidente del Comité de Crecimiento e Infraestructura de la Asamblea. "Eso no es un plan y no tiene nada de innovador", sentenció.

El plan se publicó en internet a principios de esta semana, según comunicó una portavoz de Lombardo a The Nevada Independent. La oficina del gobernador no emitió un comunicado de prensa antes de publicarlo en internet.

El plan critica al gobierno federal, que posee y administra más del 85% de las tierras de Nevada, por "privar a los nevadenses de oportunidades económicas para el desarrollo empresarial y, por lo tanto, la movilidad ascendente".

También enfatiza la colaboración entre el gobierno, las empresas y las comunidades mientras el estado trabaja en la diversificación de su cartera energética con un "enfoque equilibrado y global del uso y desarrollo de la energía", al tiempo que encarga a las agencias estatales la tarea de mejorar las condiciones ambientales.

El plan se basa en una orden ejecutiva emitida en marzo de 2023 por Lombardo que describe el enfoque de la política energética del estado en la electrificación y el uso continuo de gas natural. Ese enfoque "cumplirá con los objetivos ambientales y mantendrá bajos los costos para los habitantes de Nevada", según el nuevo plan.

Lombardo, elegido en 2022, se ha distanciado de las acciones del exgobernador Steve Sisolak en materia de estrategia climática. Esto incluye el alejamiento del plan climático estatal del exgobernador y la retirada de Nevada de una coalición de estados dedicados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los legisladores demócratas y los activistas ambientales, muchos de los cuales atacaron a Lombardo por no tener una política climática sustitutiva en vigor un año después de sacar de circulación la de Sisolak, criticaron la más reciente versión del plan.

El documento no ofrece pasos prácticos ni orientación a los legisladores estatales de cara a la próxima sesión legislativa, dijo a The Nevada Independent la asambleísta demócrata de Reno, Selena LaRue Hatch, que ha estado siguiendo de cerca los problemas de energía y servicios públicos desde que fue elegida. Indicó que, en cambio, el documento se lee más como un resumen de lo que los legisladores estatales ya han logrado.

"No ofrece nada concreto, lo cual es decepcionante considerando que tenemos las dos ciudades que se están calentando más rápido en la nación", afirmó LaRue Hatch.

El plan de la era de Sisolak fue criticado por "insuficiente" por The Center for Biological Diversity, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger especies en peligro de extinción, que aseguró que esta versión está aún más lejos de la realidad.

"Nevada tenía un plan climático legítimo, y este gobernador lo destruyó tan pronto como asumió el cargo", aseveró Patrick Donnelly, director del Great Basin del centro, a The Nevada Independent en un correo electrónico.

Los funcionarios estatales han estado trabajando desde 2023 para desarrollar un plan de acción climática prioritario financiado con $3 millones del gobierno federal. Ese es distinto del plan climático estatal, que un funcionario de Nevada describió anteriormente como uno general para el estado.

Un portavoz de la Nevada Conservation League criticó a la oficina del gobernador por no buscar más voces en el desarrollo del plan.

"Estamos decepcionados de ver que el supuesto 'Plan de Innovación Climática' del gobernador Lombardo se publicó sin consulta ni colaboración de los nevadenses comunes, las organizaciones comunitarias o los líderes de la conservación", dijo la subdirectora Christi Cabrera-Georgeson en un correo electrónico.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.