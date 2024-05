Medida para incluir el derecho al aborto en la Constitución de Nevada tendría las firmas para ir a votación

LAS VEGAS - Los defensores del acceso al aborto en Nevada dijeron el lunes que han presentado casi el doble de firmas de petición necesarias para calificar una medida para la votación de noviembre que consagraría los derechos reproductivos en la constitución estatal.

Los partidarios recolectaron y presentaron más de 200,000 firmas, dijo a los periodistas la presidenta de Nevadans for Reproductive Freedom, Lindsey Harmon. Los proponentes necesitan 102,000 firmas válidas antes del 26 de junio para poder participar en la votación.

"La mayoría de los nevadenses están de acuerdo en que el gobierno debería mantenerse al margen de sus decisiones personales y privadas… sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro futuro", dijo Harmon en una manifestación con unos 25 partidarios frente al Centro de Gobierno del Condado de Clark en Las Vegas.

Los funcionarios electorales en los 17 condados de Nevada aún deben verificar las firmas y no está claro cuánto tiempo llevará eso.

En el condado de Washoe, la portavoz Bethany Drysdale dijo que los defensores entregaron varias cajas de firmas en la oficina del registrador en Reno. Las cajas también se entregaron a funcionarios del condado de Clark, el área más poblada y de tendencia demócrata del estado, que incluye a Las Vegas.

Los votantes de Nevada aprobaron una ley en 1990 que permite el aborto hasta las 24 semanas de embarazo, un punto considerado un marcador de viabilidad fetal. Pero Nevada es uno de varios estados donde los partidarios están presionando para fortalecer el acceso al aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade.

Desde entonces, varios estados controlados por los republicanos han endurecido las restricciones al aborto o han impuesto prohibiciones absolutas. Actualmente, 14 estados prohíben los abortos en todas las etapas del embarazo, mientras que 25 permiten abortos hasta las 24 semanas o más, con excepciones limitadas.

Harmon dijo que el esfuerzo para recolectar firmas fue "muy costoso", pero se negó a dar una cifra exacta. Señaló que los estados vecinos de Idaho, Arizona y Utah tienen reglas de aborto más estrictas que Nevada.

La mayoría de los estados con legislaturas demócratas tienen leyes u órdenes ejecutivas que protegen el acceso al aborto. Los votantes de California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont se han puesto del lado de los partidarios del derecho al aborto en las medidas electorales.

Los partidarios del derecho al aborto han calificado medidas para las urnas en Colorado y Dakota del Sur, y Nevada se encuentra entre otros nueve estados donde se han llevado a cabo campañas de firmas.

La medida garantizaría "un derecho individual fundamental al aborto" y al mismo tiempo permitiría a Nevada regular "la prestación de servicios de aborto después de la viabilidad fetal… excepto cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada".

Melissa Clement, directora de Nevada Right to Life, dijo a The Associated Press que su organización seguirá luchando contra la enmienda propuesta en los tribunales y en las urnas.

"Como mujer, nada me enoja más que que los demócratas tomen una de las decisiones más difíciles y traumáticas que una mujer puede tomar y la utilicen como material político", indicó Clement. "Asustar a las mujeres. Es despreciable", expresó.

La recolección de firmas es una de las dos vías que se están tomando en Nevada para incluir la medida en la boleta electoral.

Para modificar la Constitución de Nevada, los votantes deben aprobar una medida dos veces. Si la enmienda sobre el aborto califica y es aprobada por los votantes este año, votarían sobre ella nuevamente en 2026.

Los legisladores de mayoría demócrata de Nevada aprobaron el año pasado una medida de derecho al aborto de 24 semanas siguiendo líneas partidistas, preparando el tema para otra votación cuando regresen en 2025 para su próxima sesión de cada dos años en Carson City. Si se aprueba entonces, la enmienda constitucional propuesta se incluiría en la boleta estatal de 2026.