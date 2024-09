Recibe aprobación federal la gigantesca línea de transmisión de energía de NV Energy

Greenlink West, una costosa línea de transmisión a gran escala que se extenderá entre Las Vegas y Reno, recibió el lunes el sello final de aprobación del Departamento del Interior.

Los funcionarios federales estuvieron presentes en Las Vegas para anunciar la aprobación de la línea, que se extenderá 350 millas desde Las Vegas hasta Yerington y aumentará en gran medida la capacidad de transmisión del estado.

Se trata de un proyecto de NV Energy que podría transmitir hasta 4,000 megavatios de energía limpia, suficiente para abastecer a aproximadamente 4.8 millones de hogares.

Se espera que la construcción comience a principios de 2025 y se prevé que el proyecto esté en funcionamiento en mayo de 2027.

La Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) también publicó su borrador de declaración de impacto ambiental para la línea de transmisión Greenlink North, el proyecto complementario de Greenlink West.

Greenlink North es un corredor de servicios públicos de 210 millas de largo y 3,500 pies de ancho que se extenderá a lo largo de la autopista 50 entre los condados de White Pine, Eureka, Lander, Churchill y Lyon a través de aproximadamente 84,700 acres de tierra de la BLM.

Los dos proyectos se conectarán a la línea de transmisión One Nevada existente, parcialmente propiedad de NV Energy. Así se creará un bucle triangular continuo de líneas de transmisión de alto voltaje en todo el estado.

En conjunto, las líneas brindarán un mejor servicio y confiabilidad a los clientes, dijo Doug Cannon, presidente y director ejecutivo de NV Energy, en un comunicado de prensa.

"Greenlink West fortalece nuestro sistema de transmisión y crea un mayor acceso a las zonas de energía renovable ricas en recursos de Nevada, lo que ayudará al estado a lograr sus objetivos de descarbonización y acercará a Nevada a un futuro impulsado por energía 100% renovable y reduciendo su huella de carbono", indicó.

Desde que se propusieron los proyectos por primera vez en 2019, su precio combinado casi se ha duplicado. Su costo original estimado de $2.5 mil millones ha aumentado desde entonces a $4.24 mil millones.

NV Energy estima que los dos proyectos Greenlink generarán $690 millones en actividad económica y crearán 4,000 puestos de trabajo.

El costo de los proyectos se dividirá entre los clientes mayoristas de transmisión de NV Energy, incluidos los grandes casinos que no obtienen su energía directamente de la empresa de servicios públicos, y los clientes de todo el estado. Se espera que los clientes del sur de Nevada paguen alrededor del 70% de los costos, mientras que los del norte del estado pagarán alrededor del 30%, según informó anteriormente el Las Vegas Review-Journal.

Se espera que los costos del proyecto se recuperen durante más de 70 años.

Ambos proyectos de Greenlink han suscitado la preocupación de grupos ambientalistas y ciudadanos. El proyecto Greenlink North atravesará una sección del Monumento Nacional Tule Fossil Springs en el sur de Nevada, así como tierras propiedad de The Nature Conservancy.

Los grupos ambientalistas han instado a la BLM a que considere la posibilidad de realinear la línea de transmisión Greenlink North a lo largo de la Interestatal 80 hacia el norte. Tal como está propuesto actualmente, se extenderá dentro de áreas de gestión del hábitat y zonas de apareamiento del urogallo de las artemisas.

La BLM está actualizando su plan de conservación y gestión del urogallo de las artemisas. La agencia gestiona la mayor parte del hábitat del ave en el país: casi 67 millones de acres. Con el desarrollo, el cambio climático y los incendios forestales en todo el oeste, las poblaciones de estos animales han disminuido de varios millones a menos de 800,000. Una población local de urogallo de las artemisas necesita hasta 40 millas cuadradas de paisaje intacto para mantenerse saludable.

"La construcción acumulada de Greenlink North y los proyectos solares asociados representarían un cambio fundamental para la ecología y la cultura del centro de Nevada, uno de los lugares más salvajes y menos desarrollados de Estados Unidos", dijo Patrick Donnelly, director de la Gran Cuenca para el Centro para la Diversidad Biológica, en un correo electrónico. La amenaza al urogallo de las artemisas es motivo de especial preocupación, indicó, y calificó el proyecto como "una de las acciones más dañinas que la BLM haya permitido jamás" en lo que respecta al futuro de las aves.

En un intento por mitigar los impactos sobre las aves, la BLM está exigiendo a NV Energy que instale elementos disuasorios para evitar que ellas se posen en los postes de transmisión para minimizar la depredación por parte de los cuervos.

Se espera que la declaración de impacto ambiental final para el proyecto del norte esté disponible en marzo, y se prevé una decisión final en julio. Se espera que esté en servicio en diciembre de 2028.

El avance de los proyectos Greenlink se produce poco después del Plan Solar Occidental publicado recientemente por la BLM, que potencialmente abre millones de acres de tierras públicas en Nevada al desarrollo solar.

ADELANTAN PROYECTOS ADICIONALES

También el lunes, el Departamento del Interior avanzó con dos proyectos adicionales de energía renovable en el estado.

Se emitió una decisión final para el Proyecto Solar Libra en los condados de Lyon y Mineral. Con la capacidad de generar y almacenar hasta 700 megavatios de energía, será el proyecto de almacenamiento de energía solar y baterías más grande de Nevada y uno de los más grandes de Estados Unidos.

También se abrió el período de comentarios públicos para la declaración de impacto ambiental del Proyecto Solar Bonanza de 300 megavatios en los condados de Clark y Nye. El proyecto propuesto incluiría almacenamiento de baterías.

Desde el inicio de su presidencia, Joe Biden ha aprobado 41 proyectos de energía renovable en tierras públicas con el objetivo de permitir 25 gigavatios para 2025. El gobierno federal también está procesando 55 propuestas adicionales de proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos en todo el oeste.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.