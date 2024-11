Acusan nuevamente en Nevada al exactor Nathan Chasing Horse de abuso sexual

LAS VEGAS - Un gran jurado en Nevada volvió a acusar formalmente a Nathan Chasing Horse de haber abusado sexualmente de mujeres y niñas indígenas, lo que revivió un amplio caso penal contra el exactor de "Dances with Wolves".

La acusación formal de 21 cargos revelada el jueves en el Tribunal de Distrito del Condado Clark, que incluye Las Vegas, amplía sus cargos previos de agresión sexual, lascivia y secuestro para incluir los de producción y posesión de material de abuso sexual infantil.

El caso se produce después de más de un año de demoras en los procedimientos judiciales que culminaron el mes pasado con la orden de la Corte Suprema de Nevada de desestimar la acusación original de 18 cargos contra Chasing Horse. El tribunal se puso del lado de Chasing Horse y dijo en su dura orden que los fiscales habían abusado del proceso del gran jurado. Pero dejó abierta la posibilidad de que se volvieran a presentar cargos.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, se apresuró a solicitar otra acusación formal. Ni Wolfson ni un portavoz de su oficina respondieron de inmediato el jueves a las solicitudes de comentarios por teléfono o correo electrónico.

Chasing Horse, más conocido por interpretar al personaje "Smiles A Lot" en la película de 1990 "Dances with Wolves", nació en la reserva Rosebud en Dakota del Sur, que es el hogar de los sioux sicangu, una de las siete tribus de la nación lakota.

Según los fiscales, después de aparecer en la película ganadora del Oscar, Chasing Horse comenzó a presentarse como un autoproclamado curandero lakota mientras viajaba por Norteamérica para realizar ceremonias de curación.

Los fiscales dijeron que su posición en la comunidad le permitió acceder a mujeres y niñas vulnerables durante décadas hasta su arresto en enero pasado cerca de Las Vegas. Ha estado encarcelado desde entonces.

El arresto de Chasing Horse tuvo repercusiones en todo el territorio indígena. Las autoridades policiales de Estados Unidos y Canadá presentaron rápidamente más cargos penales, alegando que su arresto contribuía a corroborar señalamientos de larga data en su contra, incluso en la reserva indígena de Fort Peck en Montana, donde los líderes tribales habían desterrado a Chasing Horse en 2015 en medio de acusaciones de trata de personas.

Las autoridades de Alberta, Canadá, han reconocido que su caso es en gran medida simbólico. Chasing Horse, que se enfrenta a décadas de prisión en Nevada si es condenado, podría no regresar nunca a Canadá.

"Al final del día", dijo la sargento Nancy Farmer del Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina, "es importante para nosotros tener estas órdenes judiciales en el sistema para que nuestras víctimas sepan que han sido escuchadas. Es extremadamente importante que sigamos apoyándolas de esa manera".

En Las Vegas, Chasing Horse se declaró no culpable de los cargos originales. Su nuevo abogado no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios, y su exdefensora pública, Kristy Holston, dijo que no tenía comentarios sobre la nueva acusación.

La última imputación formal también acusa a Chasing Horse de filmarse a sí mismo teniendo relaciones sexuales con una de sus acusadoras cuando ella era menor de 14 años. Los fiscales afirman que las imágenes, tomadas en 2010 o 2011, se encontraron en teléfonos celulares en una caja fuerte cerrada dentro de la casa de North Las Vegas que se dice que Chasing Horse compartió con cinco esposas, incluida la menor que aparece en los videos.

Cuando la Corte Suprema de Nevada ordenó la desestimación de la acusación inicial de Chasing Horse, los jueces expresaron que no estaban evaluando su culpabilidad o inocencia y calificaron de graves las acusaciones en su contra. Pero el tribunal dijo que los fiscales proporcionaron incorrectamente al gran jurado una definición de "grooming" sin testimonio de expertos y los criticó por ocultar declaraciones contradictorias hechas por una de sus acusadoras.

Los problemas legales de Chasing Horse se han estado desarrollando al mismo tiempo que legisladores y fiscales de todo Estados Unidos están canalizando más recursos a casos que involucran a mujeres nativas, incluido el tráfico de personas y los asesinatos.