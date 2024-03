NBC Sports California transmitirá juegos de Atléticos de Oakland

OAKLAND, California – El equipo de los Atléticos de Oakland anunció este miércoles que NBC Sports California presentará cobertura en vivo de los 162 juegos de los Atléticos de la temporada regular, comenzando con el Día Inaugural, el jueves 28 de marzo, contra los Guardianes de Cleveland.

La cobertura del juego en vivo de NBC Sports California estará dirigida por Jenny Cavnar, la primera locutora principal jugada por jugada en las Grandes Ligas de Béisbol, y la voz de béisbol de cuarta generación Chris Caray, quien se desempeña como locutora secundaria jugada por jugada. Cavnar y Caray, quienes debutan como locutores de los Atléticos esta temporada, estarán acompañados por el veterano analista Dallas Braden, exlanzador de los Atléticos, se indicó en un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Las transmisiones en español estarán disponibles para 68 partidos en casa de los Atléticos esta temporada en KIQI (1010 a.m., San Francisco) y KATD (990 a.m., Pittsburg). Amaury Pi-González regresa para su temporada número 31 con los Atléticos y su temporada 47 en general en la MLB; A él se unirá Manolo Hernández-Douen, quien comenzará su temporada número 16 como analista de los Atléticos.

La estación A's Cast es gratuita para los fanáticos en la mayor parte del norte de California y se puede acceder a ella con un solo clic en Athletics.com/ascast. Los fanáticos de los Atléticos fuera del Área de la Bahía pueden continuar viendo juegos en A's Radio Network y escuchar el material a pedido de A's Cast de forma gratuita en Athletics.com/podcasts.