Mujer de Las Vegas dice que atacaron su casa por apoyar a Trump

Una mujer de Las Vegas está realizando una denuncia tras los actos vandálicos en su propiedad luego de que un hombre fuera captado mientras se acercaba a su casa para intentar quemar la bandera de Estados Unidos con un encendedor.

Además de este intento, que pudo haber quemado su casa según la mujer, el hombre se robo sus letreros en apoyo a la reelección del presidente, mientras no tocó ninguno de los adornos de Halloween que tiene en las afueras de la residencia.

En el video se puede ver como en el primer intento, el hombre intentó quemar la bandera, pero al no poder se terminó retirando; poco después regresó y se llevó los letreros en apoyo a Trump.

“No sé porque la gente está tan enojada con estas elecciones”, dijo la dueña del hogar Christine Lavan, “(La elección) está haciendo a la gente hacer cosas muy peligrosas y estúpidas”.

A lo largo del valle de Las Vegas se han reportado ataques de vandalismo a personas que están mostrando su apoyo a candidatos de ambos lados en el valle de Las Vegas, y no es algo que solo le suceda a un grupo en particular. La policía dice que no pueden dar una estadística por que no llevan registro de estos ataques en el valle