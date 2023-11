Monumentos icónicos en Nevada se iluminarán de verde azulado para crear conciencia sobre el Alzheimer

LAS VEGAS- Monumentos emblemáticos de Nevada se iluminarán de color verde azulado para crear conciencia sobre la enfermedad del Alzheimer como parte del programa Light the World in Teal del Alzheimer’s Foundation of America (AFA).

El programa anual tiene como objetivo hacer un llamado sobre este padecimiento y mostrar apoyo a millones de personas afectadas por él. El 2 de noviembre, Las Vegas y más de 1,000 edificios y lugares icónicos de todo el mundo brindarán conciencia al iluminarse con el distinguido color.

Los lugares en Nevada que participarán incluyen:

Downtown Plaza (Henderson)

High Roller Observation Wheel (Las Vegas)

One Summerlin (Las Vegas)

Henderson City Hall

Carson City Hall

Sunrise of Henderson

“Es maravilloso ver algunos de los sitios más conocidos y mundialmente reconocidos de Nevada ayudando a crear conciencia sobre el Alzheimer”, dijo Charles J. Fuschillo, Jr., presidente y director ejecutivo de la AFA.

Actualmente, más de 6.7 millones de estadounidenses, incluidos 49,000 residentes de Nevada padecen la enfermedad. Se estima que el número se duplicará para el 2060.

Para más información sobre servicios de apoyo pueden comunicarse con la AFA (por sus siglas en inglés) al 866-232-8484 o www.alzfdn.org.