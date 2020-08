Miles de personas podrían ser desalojadas en las siguientes semanas en Las Vegas

Las Vegas se enfrenta a una posible crisis de desalojos a medida que los residentes luchan por pagar el alquiler en medio de la recesión económica causada por la pandemia de coronavirus, según un estudio reciente.

La pérdida de empleos, una gran cantidad de inquilinos, el levantamiento del congelamiento estatal de desalojos y la reciente expiración de los beneficios federales por desempleo se combinan para una posible crisis en la ciudad.

El grupo de investigación de Las Vegas Guinn Center y el Proyecto de Defensa de Desalojo COVID-19 en Denver han estimado que 249,700 personas en el condado Clark, o más del 10% de su población, están en riesgo de desalojo a partir del próximo mes.

“Es simplemente una mala confluencia de eventos”, dijo Nancy Brune, directora ejecutiva del Guinn Center. Se estima que 40 millones de personas podrían estar en riesgo de desalojo en todo el país, según un informe del grupo de expertos del Instituto Aspen.

Brune cree que Las Vegas podría verse más afectada a medida que menos personas lleguen al sur de Nevada, un lugar al que los viajeros frecuentan para apostar, divertirse y establecer reuniones en masa en lugares cerrados. Brune dijo que el 47% de los hogares en el condado Clark son inquilinos y se estima que el 38% de ellos están desempleados.

La falta de pago del alquiler es la causa más común de desalojo. El año pasado, la Legislatura del estado extendió el plazo que tienen los inquilinos después de recibir un aviso de desalojo para pagar el alquiler vencido, mudarse o iniciar un caso judicial; sin embargo, los inquilinos pueden ser desalojados dentro de los 15 días posteriores a la pérdida del alquiler.

La directora ejecutiva de la Asociación de Apartamentos del Estado de Nevada, Susy Vásquez, ha dicho que los propietarios perseguirán los desalojos de los inquilinos que no hayan estado en comunicación con la gerencia o que no perdieron sus trabajos, pero que optaron por no pagar el alquiler durante el congelamiento de desalojos del estado.