Madre demanda a prisión de Nevada por supuesto encubrimiento de paliza fatal contra su hijo

LAS VEGAS — La madre de un recluso de Nevada que murió días después de haber sido golpeado por agentes penitenciarios está demandando a los funcionarios penitenciarios y a la oficina del forense en Las Vegas, acusándolos de encubrir la muerte de su hijo.

Annette Walker alega en una demanda presentada el jueves por la noche en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark que su hijo, Christian, fue brutalmente golpeado por los guardias en abril pasado y abandonado para morir en la prisión estatal de High Desert, cerca de Las Vegas, y que existe un patrón más amplio de fuerza excesiva dentro de el sistema penitenciario del estado.

"Esta demanda representa algo mucho, mucho más grande que sólo Christian", dice la demanda. "Representa a todos aquellos que vinieron antes y vendrán después de Christian Walker".

La cara de Walker estaba hinchada y manchada de sangre cuando murió bajo custodia. Según la demanda, también sufrió un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones en el torso y las extremidades que requirieron puntos de sutura.

El médico forense concluyó que las lesiones no causaron ni contribuyeron a su muerte.

Lary Simms, un experto en patología forense que trabajó durante 25 años como médico forense en Las Vegas y Chicago, revisó la autopsia y los registros médicos de Walker para los demandantes. He recomendado una “reevaluación completa” de la muerte de Walker.

Simms escribió en una declaración jurada presentada junto con la demanda que la "descripción microscópica" del médico forense de los aparentes problemas cardíacos de Walker en el informe de la autopsia no concuerda con la decisión final de que fue una muerte natural causada por problemas cardíacos.

El Departamento Correccional del estado y su director, James Dzurenda, varios administradores de prisiones, personal médico y guardias anónimos, junto con la oficina forense del condado de Clark, figuran como acusados. Tanto el departamento penitenciario como el condado declinaron hacer comentarios el viernes.

Walker tenía 44 años cuando murió el 15 de abril de 2023. Había pasado más de dos docenas de años tras las rejas después de ser declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte en 1997 de su entonces novia. Trató sin éxito de reducir el cargo a homicidio involuntario en 2001.

Su familia lo describió en la demanda como un hombre de fe que evitó problemas en prisión. Trabajó como mecánico de automóviles y barbero. Obtuvo certificados en estudios cristianos y programación de computadoras mientras estaba casado desde 1999 en el Centro Correccional Southern Desert, una prisión mayoritariamente de seguridad media en Las Vegas, afirma la demanda.

Según la demanda y una copia no redactada de su autopsia obtenida por The Associated Press, Walker estaba experimentando una paranoia extrema y había estado luchando por perder el hilo de sus pensamientos cuando fue trasladado a la cercana prisión estatal de High Desert, una instalación de seguridad mixta.

No pasó mucho tiempo antes de que Walker fuera "brutalmente agredido con porras y rociado con gas pimienta", lo que le hizo perder el conocimiento, según la demanda.

El personal de la prisión dijo que Walker había ignorado repetidamente las órdenes y había mostrado agresión hacia los agentes, lo que los llevó a sujetarlo con porras y con las manos, según la autopsia.

Walker fue llevado a un hospital en Las Vegas y tenía dificultades para hablar. Los socorristas describieron una serie de lesiones en su informe médico, incluidos “ojos de mapache” y “sangrado incontrolado” en el cuero cabelludo, la cara y los labios, según la demanda.

Le dieron el alta del hospital cuatro horas más tarde y lo llevaron de regreso a la prisión, donde los guardias golpearon a Walker con porras por segunda vez al día siguiente, alega la demanda.

Walker fue colocado solo en una celda de la enfermería de la prisión, una unidad donde podía ser supervisado por personal médico, según la demanda. Sin embargo, la demanda afirma que los agentes y el personal médico de la prisión no controlaron a Walker esa noche, incluso cuando estaba "tumbado en un charco de sangre, gimiendo" debajo de una cama con estructura de metal.

Murió por la mañana, lo encontraron desnudo, ensangrentado e inconsciente en el suelo.

Además de muerte por negligencia, la demanda acusa al departamento penitenciario de castigo cruel e inusual contra Walker, así como negligencia por parte de los guardias y el personal médico de la prisión. También acusa a la oficina forense de indiferencia deliberada.

Las fechas de las palizas descritas en la demanda difieren ligeramente de las fechas que figuran en la autopsia de Walker.