LVMPD: la arrestaron por DUI e intento de soborno

LAS VEGAS- Por supuestamente conducir bajo la influencia (DUI, por sus siglas en inglés) e intentar sobornar a un oficial policial fue arrestada una residente de Las Vegas, de nombre Ciera Clark.

Según el reporte de arresto, el pasado 11 de agosto, cerca de las 3:00 a.m, los oficiales atendían una colisión registrada en la intersección de Durango y Sunset, cuando avistaron un Mercedes tipo sedán que no respetó todos los dispositivos de control de tráfico.

Uno de los oficiales le ordenó a Clark a detener su automóvil y después de la verificación correspondiente se le sometió a una prueba de sobriedad.

De acuerdo al resultado de la prueba, los oficiales decidieron detener a Clark y ésta, una vez esposada, puso resistencia. Una vez en la patrulla Clar habría ofrecido $1,000 al oficial para que la dejara ir.

"Le aconsejé que no sobornara a un oficial cuando siguió hablando. Ella dijo que me daría una cantidad de dinero para dejarla ir. Continuó molesta y me preguntó si podía dejarla ir diciendo varias veces que estaba a la vuelta de la esquina de su residencia", se puede leer en el reporte policial.