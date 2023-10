Lo que puedes y no debes llevar al desfile de las Aces en el Strip

LAS VEGAS-Este lunes 23 de octubre se prevé la realización de un desfile en el Strip de la ciudad en honor a las Aces de Las Vegas, que lograron su segundo campeonato de la WNBA.

Los fanáticos podrán acceder a Toshiba Plaza a partir de las 3:00 p. m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

"El escenario de la celebración estará en el lado sur de Toshiba Plaza y de cara al norte", se explica en un comunicado.

Sin embargo, para evitar dolores de cabeza a la hora del acceso, tome en cuenta hay ciertos artículos que están prohibidos en el Toshiba Plaza.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS

▪ No se permitirá el ingreso de mochilas o bolsos de ningún tamaño al lugar, excepto bolsos de mano pequeños (9 ″ x 5 ″ x 2 ″ máximo). Durante los eventos se desaconseja el ingreso de mochilas a la Plaza.

▪ Está prohibido trípodes, monopies, filmaciones profesionales o creación de contenidos en la plaza.

▪ Armas, armas de fuego, spray de pimienta o maza

▪ Drogas o sustancias ilegales

▪ Líquidos inflamables, latas de aerosol,

▪ Puntero láser, bengalas o fuegos artificiales

▪ Bolas, proyectiles o ilusiones ópticas

▪ Heeleras, hieleras o sillas plegables

▪ Patrones Sin Zapatos ni Camisa

▪ Máscaras o Cadenas

▪ Drones

▪ Animales o mascotas (adaptaciones hechas para animales de servicio entrenados, enjaezados, ADA y domesticados)

▪ Folletos, folletos, anuncios o volantes no aprobados sin el consentimiento previo de Arena Management.

▪ Toshiba Plaza es propiedad privada y todas las preguntas del foro público se pueden enviar por correo electrónico a Servicios para huéspedes.

▪ Ropa, prendas o letreros que muestren lenguaje explícito, blasfemia o caracterización despectiva hacia cualquier persona(s)

▪ Mascotas/artistas no aprobados

▪ Señales, banderas o pancartas que excedan las 11” x 17” o estén adheridas a un poste/palo. Las señales deben ser relevantes para el evento. Los carteles no pueden contener ni mostrar lenguaje o imágenes obscenos u ofensivos, según lo determine la administración de T-Mobile Arena. La gerencia se reserva el derecho de prohibir o eliminar un letrero o pancarta en cualquier momento.